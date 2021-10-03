大陆两天58架次军机飞入台防空识别区引发关注

中国大陆在十一国庆当天派出38架次军机飞入台湾防空识别区，超越6月15日的28架次，创下历来最高纪录；昨天（10月2日）再出动20架次军机，两天共出动58架次，引起各界关注。

受访学者研判，大陆军方是针对下周开始的国际军事演习做出强硬表态，同时通过密集演练加强在台海夜航与制海的作战能力。

台湾国防部10月1日通过官网的“即时军事动态”公布，当天共有38架次大陆军机飞入台湾防空识别区，包括白天25架次，晚上13架次。

白天出动的军机，包括18架次歼16战机、一架次运8反潜机、两架次轰6战机、四架次苏恺30战机；晚上则是10架次歼16、两架次轰6、一架次空警500机，其中歼16伴随轰6直接穿出巴士海峡，抵台东岸外海后返航，形成攻击队形。

台湾空军依照惯例，派遣空中巡逻兵力应对，进行广播驱离、防空导弹追踪监控。

台湾国防部从去年9月17日开始在官网发布大陆军机抵近飞行的动态，之前的最高纪录是今年6月15日的28架次。

台湾国防部昨晚再发布消息说，大陆昨天又出动20架次军机进入防空识别区，包括14架次歼16、四架次苏恺30和两架次运8，空军照样派遣巡逻兵力、广播驱离，并以防空导弹追监。

对于大陆军机动态，台湾行政院长苏贞昌昨天受访时呛大陆穷兵黩武的作风已越来越“被国际社会唾弃”，外交部长吴钊燮则发推文称“10月1日不是好日子，中华人民共和国已懒得再编借口”，新北市长侯友宜也在出席活动时呼吁两岸要互相尊重才能携手往前。

台湾淡江大学战略研究所副教授黄介正接受《联合早报》采访时指出，过去一年来台海情势紧张，大陆军机飞入台湾防空识别区演练“已经常态化”。

他认为，这次军机数量创纪录，相信与大陆军方希望在十一国庆的常年演训、明年中共二十大的人事变动前多“表现”有关。

黄介正也指出，英国和美国的三个航母战斗群，正准备到南中国海参加“2021五国金禧”联合军演。演习将于本月8日至16日在马来西亚海域进行，到时澳大利亚的军舰也将参与，这也是三国组成的三方安全伙伴关系（AUKUS）首次合体。

由于AUKUS摆明针对中国大陆，黄介正认为，解放军要通过军机绕台做出回应，对这项国际军演传达强硬的政治信号。

黄介正评估，虽然大陆近期对台军事威胁增加，但“北京没有想要马上统一和对台动武”，同时美国也已明确不支持台独，希望两岸加强对话。因此，他认为台湾当局面对国际现实应庄敬自强，通过国防预算和改革以自保，并避免出言挑衅对岸，激起公众“仇中”情绪，以舒缓两岸的紧张关系。

大陆军力研究专家、台湾政治大学国际事务学院名誉教授丁树范则指出，除了在国庆日做出政治表态，解放军相信也是要加强在夜航与制海的作战能力。“夜间作战和反潜艇作战，向来是大陆解放军比较弱的项目。感觉上解放军正通过在台海的密集演练，持续强化这两方面的能力。”

（记者是《联合早报》台北特派员）