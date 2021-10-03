中国政情 上万人等待入境自首 瑞丽市面对疫情输入压力 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 由于缅甸局势持续动荡、疫情不断恶化，加上中国方面针对滞留缅北的国民发布劝返公告，地处云南省西部并与缅甸接壤的瑞丽市，目前有上万人等待入境自首，当地疫情外防输入的压力前所未有。公开资料显示，瑞丽市西北、西南、东南三面与缅甸山水相连，村寨相望。据澎湃新闻报道，中国多地今年6月起陆续发布公告，内容主要是劝返偷越中缅边境、滞留缅北从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员。这些公告多会列举疑似偷越中缅边境者的姓名、身份证号及户籍地址，并强调凡是在特定日期前主动联系报备后入境回中国的，将视为自首，从轻、减轻处罚，拒不回国者的户籍则将按程序进行注销。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 缅甸 云南 瑞丽 劝返 入境 滞留 电信网络诈骗 自首 冠病疫情 疫情防控风险 新闻30秒 台湾特稿：国民党走向必胜蓝 正常伦须变超人伦