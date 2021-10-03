上万人等待入境自首 瑞丽市面对疫情输入压力

由于缅甸局势持续动荡、疫情不断恶化，加上中国方面针对滞留缅北的国民发布劝返公告，地处云南省西部并与缅甸接壤的瑞丽市，目前有上万人等待入境自首，当地疫情外防输入的压力前所未有。

公开资料显示，瑞丽市西北、西南、东南三面与缅甸山水相连，村寨相望。

据澎湃新闻报道，中国多地今年6月起陆续发布公告，内容主要是劝返偷越中缅边境、滞留缅北从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员。这些公告多会列举疑似偷越中缅边境者的姓名、身份证号及户籍地址，并强调凡是在特定日期前主动联系报备后入境回中国的，将视为自首，从轻、减轻处罚，拒不回国者的户籍则将按程序进行注销。