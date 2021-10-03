中国司法部原部长傅政华落马

（北京综合讯）担任北京市公安局长期间高调扫黄、打掉顶级会所“天上人间”的中国司法部原部长傅政华，昨天（10月2日）被中共中央纪委国家监委指涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

傅政华落马两天前（9月30日），中国公安部原副部长孙力军才因严重违纪违法而被宣布“双开”。

现年66岁的傅政华与52岁的孙力军同样出身公安系统，孙力军去年4月落马10天后，傅政华就被免去司法部部长职务，并在同年5月转任全国政协社会和法制委员会副主任。

公开资料显示，傅政华是河北滦县人，北京大学分校法律专业毕业，拥有法学硕士学位，他是“老公安”，从北京市公安局普通侦查员做起，一步步做到了后来的公安部常务副部长、司法部部长。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，傅政华在北京市公安系统任职期间，曾参与调查、侦破“1996年运钞车抢劫案”“1997年白宝山案”“门头沟袭警案”“黄光裕案”等多起大案、要案。

傅政华2010年出任北京市公安局长时，曾宣布“三个凡是”规定：凡是向犯罪嫌疑人通风报信的，一律给予行政开除处分；凡是泄露警务工作秘密、违法办案、办人情案的，一律视情节给予纪律处分直至开除；凡是打听案情、说情托人、接受吃请、收受财物的，一律视情节给予纪律处分直至开除。

也是在他任上，北京警方展开了打击卖淫嫖娼专项行动，查封北京天上人间、名门夜宴等四家娱乐场所，并令它们停业整顿六个月，在海内外引起关注。

傅政华2013年调往公安部，2018年再调往司法部。

他最后一次公开露面，是上月15日至17日，参加了中国全国政协副主席陈晓光率领的全国政协社会和法制委员会调研组赴重庆调研。

据新华网今年3月报道，中共十九大以来，政法系统已有至少八名中管高层官员、150多名厅局级官员被查处。

仅2020年，就有孙力军、上海市公安局长龚道安、重庆市公安局长邓恢林以及江苏省委政法委书记王立科等高官被查。