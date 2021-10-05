连续五天清零 台松绑防疫措施

台湾今天起放宽更多防疫措施，包括餐饮内用不必放隔板、允许离桌敬酒；只要维持社交距离，无论农林渔牧业，或在山林、海滨及空旷处活动，都可不戴口罩。

台湾冠病本土病例连续五天清零，今天起放宽更多防疫措施，包括餐饮内用不必放隔板、允许离桌敬酒；只要维持社交距离，无论农林渔牧业，或在山林、海滨及空旷处活动，都可不戴口罩。

从9月30日至昨天，台湾本土病例一连五天“加零”，另有五起境外移入病例。中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦昨天在记者会宣布，二级防疫警戒延长两周至本月18日，并从今天起谨慎松绑一系列境内防疫措施。

比较受瞩目的松绑措施，涵盖餐饮内用、户外与室内活动、宗教聚会与娱乐活动。

餐饮内用时，店家不必再放隔板和保持1.5公尺距离；参加宴席时，可离桌敬酒或敬茶，不过离桌时得戴口罩，只能举杯致意，回座位后才能饮用。

参与户外和室内活动时，只要维持社交距离，无论农林渔牧业，或在山林、海滨及空旷处，或主播在摄影棚内录节目，都不必戴口罩。

各类社团与宗教场所的聚会人数限制也放宽，以室内每人至少占2.25平方公尺空间、室外每人占1平方公尺为原则。

也是内政部政务次长的陈宗彦宣布，今天起开放全程搭乘车辆的进香团，但暂不开放绕境、游行与徒步进香。若宗教团体提供住宿，除同住家人以外，每室可住人数由一人放宽到四人。

娱乐场所方面，电子游乐场所、KTV或卡拉OK，以及包括麻将和打牌的桌游也逐步开放。据经济部规定，有关场所须采取实联制（登记联系方式）、量体温、至少六成服务人员须接种第一剂疫苗超过14天。

电子游戏场所须一人一机，全程戴口罩禁止饮食，至少两次环境与机台消毒，玩完后立刻消毒，间隔至少15分钟才轮到下一位。

近13%人口完成两剂接种

在KTV包厢内只能喝非酒类饮料，除了短暂饮用外，全程需佩戴口罩。麻将馆等桌游场所玩完也得马上消毒，每组顾客间隔至少15分钟，全程戴口罩和手套玩游戏，游戏区内禁止饮食。

陈宗彦透露，仍须关闭的场所，包括歌舞厅、夜总会、俱乐部、酒廊等。

他也指出，为了围堵德尔塔变种病毒，边境防疫措施加严，在公众抵台完成14天隔离后，还须在自主健康管理的第六或第七天以家用快筛采检一次。

台湾疫苗接种正提速中，截至昨天已有超过308万人或近13%人口完成两剂接种。由台积电、鸿海永龄、慈济基金会合力捐赠的BNT（也称辉瑞／复必泰）疫苗已到货332万剂。

不过，台湾本月2日发生第一起接种BNT疫苗的死亡案例，引起关注。指挥中心发言人庄人祥表示，死者是48岁男子，患慢性肝炎、高血压和高血脂症。他接种四天后胸痛与冒冷汗，送院后不治，死因仍由检察官和法医调查中。

另外，台北市长柯文哲上周六建议接种两剂疫苗后就不必戴口罩，引起坊间热议，多名专家批评这样做有风险，因疫苗覆盖率不足，也可能面对突破性感染。

柯文哲昨午在台北市防疫记者会回应时，强调“人类社会不可能永远戴口罩”，他也相信台湾人的素质，认为民众应建立风险管理判断能力，该戴时就戴，呼吁各界不要断章取义。

他也表示，英美和新加坡的防疫战略“才是对的”，指长期防疫目标，是打满两剂疫苗后逐步放宽管制，并为慢性病患与年长者打第三剂，否则“每天疑神疑鬼，惊弓之鸟，怎么过日子呢？”

（记者是《联合早报》台北特派员）