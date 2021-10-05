吴钊燮促澳洲分享安全情报助台备战

（台北／悉尼综合讯）正当中国大陆军机进入台湾防空识别区的次数和数量日益频繁，台湾外交部长吴钊燮敦促澳大利亚加强情报共享与安全合作，协助台湾为台海两岸发生冲突备战。

据台湾国防部网站统计，解放军从上星期五至前天的三天内共出动93架次的各型军机，飞入台湾西南防空识别区。昨天一天内更是出动52架次，写下单日最频密次数。台湾空军依照惯例派出军机在空中应对，进行广播驱离、防空导弹追踪监控。

台湾空军依照惯例派出军机在空中应对，进行广播驱离、防空导弹追踪监控。

澳洲广播公司（ABC）昨天在网站上刊登了专访吴钊燮的内容。吴钊燮在专访中说，如果大陆真的对台发动战争，台湾将战斗到底。“我们决心把台湾的自卫权掌握在自己手里，这是我们的承诺。如果中国大陆对台湾发动攻击，我敢肯定他们也会遭受巨大苦难。”。他还说，民进党政府希望同澳洲等理念相近的国家进行安全或情报交流，使台湾能更好地应对战争形势。

澳洲并未在外交上正式承认台湾，但澳洲联邦政府经常呼吁中国大陆通过对话或非恫吓的“和平手段”解决与台湾的分歧。

澳大利亚和美国在上月结束的澳美部长级会议（AUSMIN）后所发表一份联合公报中，宣称“双方明确有意强化与台湾的联系，这个先进的民主政体对澳美两国而言是至关重要的伙伴。”

除了更密切的安全合作，吴钊燮也感谢澳洲政府支持台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。他说，台澳双方早前就此事私下讨论了一段时间。

吴钊燮还说，除了乐见美日印澳四国组成的“四方安全对话”机制（Quad）增加互动，台湾也欢迎澳大利亚、英国和美国最近组成的三方安全伙伴关系（AUKUS）。

“我们很高兴看到与台湾理念相同的伙伴：美国、英国和澳洲更紧密合作达成先进防务文件，这样我们就可以共同保卫印度太平洋地区。澳大利亚是个伟大的国家，我非常高兴看到澳大利亚将在维护印太地区的和平和稳定方面肩负更大的责任。”

不过他表示，台湾不会像澳洲那样购买核动力潜艇，因为台湾有不同的作战策略。“如果台海真的发生战争，我们要想击败中国（大陆）就必须采取不一样的、不对称的作战思想。所以，核潜艇并非我们所要寻求的（战略武器）。”