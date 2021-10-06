朱立伦就任国民党主席 强调以合一战斗团队面对民进党

（台北综合讯）朱立伦昨天正式就任国民党主席，并感谢党内同志再次给曾经失败与挫折的他机会，他强调国民党从今以后是一个战斗团队。

综合《联合报》和东森新闻台报道，朱立伦在国民党中央党部举行的交接典礼上致辞表示，面对民进党，他一定要秉持战斗的精神。不论接下来面对的罢免案、公投案或是明年底的地方选举、2024年重返执政，“国民党必须随时准备战斗，没有任何懈怠空间”。

朱立伦感谢卸任主席江启臣对国民党的奉献、承担和一年半的辛劳，以及孙文学校总校长张亚中理念与彰化县前县长卓伯源的改革意见。接下来他担任队长，要带领国民党团结在一起。国民党是一个大家庭，可以有不同意见和想法，但都能团结在共同目标和创党的中心思想之下。

他还说要找回20、30万的失去联络的党员，“或许他们对党失望和不满，但要把他们找回来”，接下来国民党要推动党员回娘家的计划。

朱立伦强调，国民党依党章党纲建立两岸交流平台，唯有让海峡两岸创造更和平的环境，才对台湾人民最有利。此外，国民党也要连结国际，不管是美国、日本还是东南亚各国。他说，面对现在无能又鸭霸（霸道）的民进党，国民党必须透过立法院监督、地方制衡、选举、罢免、公投，每一项民主程序来压制、打败、胜过民进党。

前来参加交接典礼的台湾前总统、国民党前主席马英九，批评现任总统蔡英文执政五年来独裁霸道、有权无责。他期许新上任的朱立伦能捍卫国民党在两岸关系、外交政策、能源政策等各方面的正确理念，再次赢回台湾人民的信任。

马英九也认为朱立伦任命31岁的凌涛担任文传会主委是好的开始，希望国民党能够大幅提升40岁以下党员人数。