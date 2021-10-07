称台海局势自己从军40年来最严峻 邱国正：大陆此时有能力攻下台湾

台湾国防部长邱国正不讳言说，大陆此时就有能力攻下台湾，只是有军力成本等诸多考量，不会轻启战端；台湾军方也会严格遵守不发第一击的原则，但主动权在大陆。

中国大陆本月初相继派出150架次军机进入台湾西南防空识别区，台湾国防部长邱国正昨天在立法院备询时指出，目前台海局势是他从军40年来最严峻的时候，稍不注意就会擦枪走火。