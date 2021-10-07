台海局势 称台海局势自己从军40年来最严峻 邱国正：大陆此时有能力攻下台湾 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 台北报道 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 台湾国防部长邱国正（左）昨天在立法院备询时指出，目前的台海局势是他从军40年来最严峻的时候，稍不注意就会擦枪走火。（互联网） 字体大小: 小 中 大 台湾国防部长邱国正不讳言说，大陆此时就有能力攻下台湾，只是有军力成本等诸多考量，不会轻启战端；台湾军方也会严格遵守不发第一击的原则，但主动权在大陆。中国大陆本月初相继派出150架次军机进入台湾西南防空识别区，台湾国防部长邱国正昨天在立法院备询时指出，目前台海局势是他从军40年来最严峻的时候，稍不注意就会擦枪走火。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台海紧张局势 台湾国防部长邱国正 能坚持多久成疑虑 多国愿与病毒共存中国恐成“清零”孤岛 省内游成过节首选