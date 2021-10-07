台拟大量生产“雄升导弹系统” 可打击大陆内陆

台湾立法院昨天审查军购特别条例草案，其中又以编列170亿元（新台币，下同，8亿2600万新元）准备大量生产的“雄升导弹系统”最受瞩目。

相关人士透露，这型导弹系统射程达到1200公里，打击范围可达中国大陆内陆地区，具有源头打击战力。

综合《自由时报》和《中国时报》的报道，为做好审查军购特别条例草案及了解各项台产导弹量产计划内容，立法院外交及国防委员会日前安排了两次机密性质考察，分别赴生产导弹的中山科学研究院系统制造中心及北部反舰导弹中队考察。