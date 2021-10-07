台海局势 台拟大量生产“雄升导弹系统” 可打击大陆内陆 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 知情人士透露，“雄升导弹系统”就是增程型雄二E地对地巡弋导弹，射程1200公里，打击范围可达中国大陆内陆地区，具有源头打击战力。（互联网） 字体大小: 小 中 大 台湾立法院昨天审查军购特别条例草案，其中又以编列170亿元（新台币，下同，8亿2600万新元）准备大量生产的“雄升导弹系统”最受瞩目。相关人士透露，这型导弹系统射程达到1200公里，打击范围可达中国大陆内陆地区，具有源头打击战力。综合《自由时报》和《中国时报》的报道，为做好审查军购特别条例草案及了解各项台产导弹量产计划内容，立法院外交及国防委员会日前安排了两次机密性质考察，分别赴生产导弹的中山科学研究院系统制造中心及北部反舰导弹中队考察。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾立法院 军购特别条例草案 雄升导弹系统 增程型雄二E地对地巡航导弹 能坚持多久成疑虑 多国愿与病毒共存中国恐成“清零”孤岛 省内游成过节首选