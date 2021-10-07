传习近平不赴罗马出席二十国集团峰会

（纽约彭博电）据四名知情人士透露，中国外交官已通知二十国集团（G20）官员，中国国家主席习近平目前不打算亲自赴意大利出席本月举行的峰会。

中国方面在上月于佛罗伦萨举行的二十国集团峰会筹备协调人会议上，传达了这一信息。三名知情人士向彭博社透露，中国代表称习近平不打算前往罗马的原因之一，是根据中国的防疫规定回国需要进行隔离。

知情人士称，此后至今没有就此事进行任何沟通，而今年会议的东道国意大利尚未收到任何正式回复。北京经常在最后一刻公布领导人的出行计划，可能直至临近10月30日的峰会，才会将最终决定告知总理德拉吉领导的意大利政府。

意大利政府对此不予置评，中国驻伦敦和罗马的大使馆也暂未回复置评请求。

习近平已有600多天未曾跨出国门，是二十国集团领导人中暂停出访时间最长的一位。不过他以视频方式出席过一些活动，包括金砖国家领导人峰会以及大量双边通话。

美国总统拜登在9月的通话中提出了与习近平当面会晤的可能性，但被中方回绝。不过他的国家安全顾问沙利文本周将在瑞士与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪进行面谈。

如果习近平不去罗马，欧洲外交官对他是否将出席在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议，持怀疑态度。但另一名知情人士表示，主办方英国政府仍然对习近平到会抱有希望。