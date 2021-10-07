能坚持多久成疑虑 多国愿与病毒共存中国恐成“清零”孤岛

报道认为，零病毒已成为中国引以为豪的政治成就，并将成功遏制病毒，宣传为在意识形态和道德上优于美国和其他将冠病视为地方流行病国家的胜利。但零病毒政策可能会使中国多年处于孤立状态。

（北京／堪培拉／惠灵顿综合讯）随着德尔塔变种病毒的扩散和疫苗的普及，澳大利亚、新西兰等国相继放弃了病毒零容忍政策，但中国仍坚持要消灭病毒，且决心似乎变得更强。新疆霍尔果斯市上星期天发现两例无症状感染者后，与之紧邻的可克达拉市立即实施封闭管理。

根据彭博社报道，随着原本坚持对病毒零容忍的新西兰周一宣布改变抗疫策略、选择与冠病共存后，中国完全处于孤立状态，这也增加了它能坚持多长时间的疑虑，因为病毒零容忍意味着关闭边境、突然封闭管理、反复干扰社会和经济活动。尽管已有75%的人口接种疫苗，但中国目前仍在努力应对两个月来第四次德尔塔病毒引发的疫情。

报道指出，随着对病毒传播有利的寒冷天气的到来，对病毒零容忍的任务可能会变得更加困难。北京在三个月后将举办冬季奥运会，迎接来自世界各地的数千名运动员。

澳大利亚国立大学医学院教授、传染病医师柯利能（Peter Collignon）说，从中长期来看，零病毒是不可持续的。“今年冬天，很难想象中国如何实现零病毒。”

报道认为，零病毒已成为中国引以为豪的政治成就，并将成功遏制病毒，宣传为在意识形态和道德上优于美国和其他将冠病视为地方流行病国家的胜利。但零病毒政策可能会使中国多年处于孤立状态。

位于惠灵顿的奥塔哥大学公共卫生学系教授、新西兰政府冠病技术顾问小组成员贝克（Michael Baker）说，中国能够发挥的能力和控制的程度是了不起的。“这远远超出了我们的能力范围，不仅是资源的角度，还有政府拥有的社会许可的问题。我们无法实施中国那样的控制，即使是为了实现一个良好的目的。”

8月零售额同比增2.5% 远低于分析师预计

中国人的生活在去年和今年大部分时间基本处于正常，也为中国经济提供了动力。但随着中国今年持续实施封锁和限制流动的措施，以及西方经济体在接种疫苗后全面复苏，其影响开始显得更为深刻。中国8月零售额较上年同期增长2.5%，远低于分析师预计的7%。

不过，中国也正在对防控政策展开新一轮的讨论。中国工程院院士钟南山最近一次受访时说，长期采取最严格的冠病防控方法不可行；病毒在变，应对的技术指导思想也要变。他指出，现在依旧严防严控，是因为疫苗接种率还没有达到80％以上。

中国各地正积极推行疫苗接种以达到指标，但一些地方出现了孕妇“被接种”的情况。继上月安徽六安多个社区以“留针”的名义，将未接种的孕妇登记成已接种后，甘肃天水一名没有接种的孕妇近期健康码也突然显示“已接种”，社区人员解释是为了提前建档备案，以防在别的地方接种。