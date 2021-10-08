中美苏黎世会晤成果：习拜年底前举行视频会议

美国政府高级官员周三（6日）透露，中美原则上同意，美国总统拜登和中国国家主席习近平年底前举行视频会议，表明中美高层当天举行的苏黎世会晤为两国关系转暖创造了重要条件。

受访学者说，中美近期更频密接触及“习拜会”登场在即，并不意味着拜登政府的中国政策已出现根本性变化。双边关系目前看似好转主要是因拜登面临内外交困，不希望美中关系此时再沦为火力全开的战场；中国数月来以强硬姿态回击美国打压相信也奏效。

据中国外交部发布的消息，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和美国总统国家安全顾问沙利文，当地时间周三在瑞士苏黎世举行会晤。通稿形容这场会晤是建设性的，双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见，并同意就重要问题保持经常性对话和沟通。

有关表述显示，这次会晤与今年3月火药味十足的阿拉斯加会晤大不相同。

杨洁篪在会上说，中国重视拜登近期关于中美关系的积极表态，注意到美国表示无意遏制中国发展，不搞“新冷战”，他同时提醒，中美对抗，两国和世界都会遭受严重损害，并强调中国反对以“竞争”来定义中美关系。

另据白宫新闻稿，沙利文在会上提出关系到美中共同利益、应对重大跨国挑战的合作领域，以及如何管控两国关系中风险的方法。他也表明，尽管美国将持续投入以增强自身的国力，并与盟友和伙伴密切合作，美国也将继续与中国高层接触，确保双方的竞争是负责任的。尽管沙利文与杨洁篪对中美关系的定义有分歧，但似乎暗示两国可能逐步迈向恢复高层固定的沟通渠道机制。

不应被视为中美关系解冻

法新社、路透社等也引述美国高级官员透露，苏黎世会晤时长六小时，与阿拉斯加会晤基调非常不同，比两国高官之前的会晤更具意义和实质性；华盛顿也希望以此作为未来接触的模式。

但该官员也说，苏黎世会晤不应被视为关系的解冻。

当被问及“习拜会”更多细节时，白宫发言人普萨基则说，还在研究会议举行的时间等细节。习拜两人上回通话是在上月9日，时长90分钟。

由于习近平目前据传不打算亲赴意大利出席本月举行的二十国集团（G20）峰会，“习拜会”更可能以视频方式进行。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，解读中美关系因苏黎世会晤取得突破过于乐观。他说：“现在拜登政府就是想在对华政策上缓一缓、稳一稳。如果中美关系发生新的、更加激烈的冲突，拜登政府的内政外交会雪上加霜。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）