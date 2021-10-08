法前防长在台获勋后称台湾为国家 专家：会刺激内部压力要求大陆加速“武统”

蔡英文昨早在总统府向法国前国防部长李察颁授“特种大绶卿云勋章”，表彰他促进台法交流，也对访问团“不畏压力”访台表示“非常感动”。李察获勋后致辞时则直称台湾为国家，表示台湾驻巴黎办事处“在代表你们的国家方面做得很好”。

台湾总统蔡英文昨天先后接见来访的法国前国防部长李察、澳大利亚前总理阿博特，强调台湾将确保区域和平稳定，并寻求与志同道合的民主国家合作。李察在获颁勋章时称台湾为国家，阿博特则表示要协助台湾结束在国际孤立的现状。

受访两岸关系学者与外交专家指出，大陆在本月初出动150架次军机绕台“敲山震虎”，已取得中美对话的谈判筹码，在牵系两岸历史的辛亥革命110周年前夕，大陆军机或暂时休兵停飞。台湾固然是别无选择向外求援，但以“国家”名义进行外交互动，只会刺激内部压力要求大陆加速“武统”。

法国、澳洲与台湾都没有正式外交关系。在中国大陆一再反对下，法国前国防部长李察（Alain Richard）前天以法国参议院友台小组主席身份，率领四名法国跨党派参议员访台。李察也曾在2015年和2018年访台。法国参议院5月曾以304票对0票，一致通过《支持台湾参与国际组织工作决议案》，创下法国国会首例。

澳前总理阿博特希望协助台湾结束多年国际孤立现状

蔡英文昨早在总统府向李察颁授“特种大绶卿云勋章”，表彰他促进台法交流，也对访问团“不畏压力”访台表示“非常感动”。李察获勋后致辞时则直称台湾为国家，表示台湾驻巴黎办事处“在代表你们的国家方面做得很好”。

过后，蔡英文又接见澳洲前总理阿博特（Tony Abbott）。阿博特是在周二以私人身份抵台，应邀在今天出席玉山论坛并发表专题演说。

蔡英文欢迎首次访台的阿博特，邀请热爱户外运动的他深入体验台湾的美景和活力。阿博特致辞时则盛赞台湾的防疫表现，并表示了解台湾“几乎每天都须面对强邻的挑战”，他希望协助台湾结束在国际孤立多年的现状，包括力挺台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

蔡英文在对李察和阿博特的演讲中都提到台湾将贡献力量维持区域和平稳定，并寻求与志同道合的民主国家有更深入的合作。

曾任台湾驻新西兰代表的资深外交官介文汲向《联合早报》指出，大陆解放军本月初出动150架次军机绕台，是针对美英日荷等在冲绳西南海域的联合军演，以及英美三个航母战斗群与澳大利亚军舰今天起在南中国海参与的联合军演，“他们在大陆临近水域军演，目的非常清楚，大陆做此回应也在预料之中”。

台外交官研判大陆军机或暂时休兵停飞

介文汲说，大陆已通过军机绕台释放政治信息和“秀肌肉”，在昨天进行的中美高层对话中取得谈判筹码，因此他研判台海情势会缓和一阵子，大陆军机或暂时休兵停飞。

他说，军机绕台已经拉到政治的高度，“该传达的已经传达清楚了”，接下来大陆国家主席习近平将在牵系两岸历史的辛亥革命110周年前夕，发表重要谈话，“相信会诉之以情，以比较软性的方式表达两岸的历史连接”。

淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山则指出，大陆最介意台湾“倚美谋独”，参加美国为主的抗中战线，但当大陆把两岸对话的大门关上，通过军机绕台、暂停水果进口对台施压，台湾别无选择就会对外求援。

赵教授认为，两岸关系是跟着中美关系走，当中美关系缓和时，大陆就会减少通过在台海的军事行动作为谈判筹码。

他也提醒，台湾目前对孙中山和中华民国的态度比较冷漠，例证包括蔡英文以“台湾总统”而非中华民国总统的身份在国际媒体发表文章，大陆预料将借机紧抓历史诠释权，在辛亥谈话中将中华民国作为历史事件来处理。

介文汲则担忧，民进党政府在外交上走台独路线，恐将刺激大陆提前以“非和平手段”解决两岸统一问题。

（记者是《联合早报》台北特派员）