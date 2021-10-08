学者：台湾问题不加管控 或成中美武装冲突引爆点

台海紧张持续升温之际，中美高层在苏黎世的会晤继续就台湾、南中国海等问题交手。受访学者认为，台湾问题目前是中美竞争和对抗最危险的焦点，若不加管控，可能成为双方武装冲突的引爆点。预计两国官员下来将围绕元首视频会议展开密集磋商，以期“习拜会”短期内能阻止双边关系进一步恶化。

尽管苏黎世会晤促成中美两国原则上同意年底前举行元首视频会议，但各自基本立场未见松动。据白宫新闻稿，沙利文在会中提出美国对中国行为感到关切的几个领域，包括人权、新疆、香港、南中国海，以及台湾。