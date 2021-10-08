中美关系 学者：台湾问题不加管控 或成中美武装冲突引爆点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 重庆特派员 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台海紧张持续升温之际，中美高层在苏黎世的会晤继续就台湾、南中国海等问题交手。受访学者认为，台湾问题目前是中美竞争和对抗最危险的焦点，若不加管控，可能成为双方武装冲突的引爆点。预计两国官员下来将围绕元首视频会议展开密集磋商，以期“习拜会”短期内能阻止双边关系进一步恶化。尽管苏黎世会晤促成中美两国原则上同意年底前举行元首视频会议，但各自基本立场未见松动。据白宫新闻稿，沙利文在会中提出美国对中国行为感到关切的几个领域，包括人权、新疆、香港、南中国海，以及台湾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习拜会 苏黎世会晤 中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪 美国国家安全顾问沙利文 中美关系 拜登对华大战略 台湾问题 上海蔬菜穿Prada 菜市场摇身一变成打卡圣地 十一黄金周旅游人次与收入 恢复到疫情前六七成