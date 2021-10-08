韩咏红：辛亥革命纪念前看两岸

再过两天，就是武昌起义爆发的110周年纪念日，由武昌发端的全国性起义或兵变，在几个月内推翻了清朝，为中国持续几千年的帝制画上句点，开启了中国革命的历程。

在中国大陆，官方每隔十年就会对辛亥革命进行高规格纪念；而在海峡彼岸，辛亥革命是中华民国诞生日，“双十”是作为国庆来庆祝。虽然在北京的论述中，中华民国自1949年中共建政就不存在了。

对于辛亥革命这个两岸历史纽带，北京一向高度评价其曰：辛亥革命虽然没有改变旧中国半殖民地半封建的社会性质，但开创了完全意义上的近代民族民主革命，打开了中国进步闸门，传播了民主共和理念……按照官方论述，中共革命就是辛亥革命的继续和发展，中国共产党人是孙中山革命事业的继承者。自上世纪90年代以来，大陆官方对辛亥革命的评价，大体不脱上述脉络。

北京高调纪念辛亥革命不只是为了缅怀历史，更重要的占领话语权、为现实政治目的服务。强调中共对辛亥革命的承续，也是对中共领导的正当性的一种论证；纪念辛亥革命，也凸显两岸同属“一个中国”。

本周末，北京将按惯例提前一天、于10月9日举行纪念大会。这将是继2019年“告台湾同胞书”40周年纪念会提出探索“两制台湾”之后，习近平可能对两岸问题发表新论述的又一场合。

台媒《联合报》引述不具名的消息源称，习近平将对台提出新论述，成为大陆新时代坚持“一国两制”和推进两岸统一基本方略的重要内涵。习近平也会明确表达坚决反台独，反外来势力干涉，清晰划出不容逾越的红线，同时表明推动和平统一的决心和诚意。

北京强调反独促统这并不新鲜，今年7月1日中共百年党庆时，习近平就以强烈口吻表示要实现完全统一，坚决粉碎台独，绝不允许外来势力欺负等。因而对于来临辛亥革命纪念大会，更引人关注的是三点：一、北京是否会释放加速统一、尤其是武统的信息？二、中共领导人是否会对“两制台湾”作出更明确的表述，从台湾角度而言是划下更多“框”？三、北京如何评估当前的两岸关系，是否急着出手？

两岸形势看来确实有些紧张。刚过去的大陆十一国庆长假里，北京史无前例在五天内派出150架次军机进入台湾西南防空识别区。台湾国防部长邱国正本周三形容台海局势是他从军40年来最严峻的时候，大陆现在就有能力攻台，到2025年将具备全面攻台能力。连美国都感到有些紧张，美国官员昨天对美媒放话称，过去至少一年来，20来名美军特别任务人员在秘密为台湾地面部队提供培训，美国海军也与台湾海军合作训练。

这个消息，也许又会激起大陆的反应。虽然美国总统拜登声称，他与习近平9月初通电话时都同意会遵守所谓的“台湾协议”，但是双方都想改变现状。大陆寻求推进统一，美国多次突破底线或打擦边球，比如派出官员访台、美台交流常态化、美国军机与军方专用机接连降落台湾等。

不过，习近平9月26日发给国民党当选主席朱立伦的贺信中所提到的“当前台海局势复杂严峻”在大陆官媒新华社的报道中被略去，又反映北京不愿意在国内加剧两岸民间敌意、给网上的“武统”舆论火上加油。

综合各种情况合理判断，北京完全不急于在短期内动手，不是明摆着吗？2025年北京的能力将比现在更强，攻台的成本会更低。只不过，随着两岸问题日益国际化，北京对台独的批判只会更不留情，军事威慑也会不断加码，最近的150架次军机飞台行动，就是冲着美英三艘航母在附近的冲绳西南海域军演而进行。

在星期六的大会中，中共领导人的发言措辞若比此前更强烈，则再次凸显情况更严峻。如果不算特别强烈，则显示在中美元首通话与高管瑞士会议后，北京对两岸的形势不失控仍有信心。虽然两岸气氛不佳，但后一种情况的可能性还是更大些。

毕竟，北京将面对的更大问题在于，对台湾人来说，辛亥革命、中华民国等都已是遥远的符码，年轻一代甚至排斥所谓的“大中华”概念，意味着即使大陆循武力实现了统一，未来的治理也会是大问题，这一点北京相信也考虑到，利用大陆现有的有利形势，先稳住现状再以和平方式推进统一，更有现实意义。