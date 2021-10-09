学者：挑台海局势吃紧时刻 美刻意透露秘密协训台军 旨在垫高中美对抗谈判筹码

美国国防部受询时对有关训练不予证实和评论，只强调美方对台的支持与美台防务关系，和中国大陆目前构成的威胁相应，并敦促北京和平解决两岸分歧。台湾国防部也对美军协训不予置评，只表示所有军事交流都按年度计划进行。

美国国防部不愿具名的官员透露，由美军特种部队与海军陆战队队员组成的20多人小型特遣队，秘密在台湾驻扎至少一年，协助训练台湾陆军与海军，强化台湾防卫能力。

受访国际关系学者指出，这个小规模教官训练早已是公开秘密，美方刻意放出挺台信息，且挑在近期台海局势吃紧、多国联军演习，以及中国大陆领导人今天发表“促统演说”前夕，无非是“隔山打牛”，要垫高中美对抗的谈判筹码，并加强对台军售。

美国《华尔街日报》前晚引述不具名官员率先报道，美军特种部队及支援部队队员，负责训练台湾陆军，海军陆战队则协助台湾海军进行小型舰艇训练。

过后多家国际媒体也跟进，并引述一两名不具名美国官员“证实”消息，包括路透社引述官员称，美军以轮调制派员赴台协训，并暗示有关训练在今年1月拜登政府上台前就已开始。

不过，美国国防部受询时对有关训练不予证实和评论，只强调美方对台湾的支持与美台防务关系，和中国大陆目前构成的威胁相应（aligned），并敦促北京和平解决两岸分歧。台湾国防部也对美军协训不予置评，只表示所有军事交流都按年度计划进行。

自从1979年台美断交、华盛顿与北京建交以来，台美双方从未公开承认有军事训练活动。

在美军派特遣队挺台消息传出前，大陆本月初连续五天派出创纪录的150架次军机绕台，摆出不寻常的大规模攻击队形。许多专家解读，这是明确宣示对台主权，也是对美英日荷等六国在冲绳西南海域的联合军演“敲山震虎”，发出强硬政治信号。

受访学者都指出，中国国家主席习近平在今天的辛亥革命110周年前夕，预料会循例“逢十”发表重要对台促统演说，在武吓休兵四天后再来一轮文攻。美军此时的挺台动作，可解读为“隔山打牛”的回应。

学者：美或在测试大陆底线

看解放军如何回应

台湾师范大学东亚系主任兼政治研究所所长林贤参教授说，美方此举很可能是在测试大陆的底线，“逐步揭开美台军事合作既定事实的面纱”，看看大陆解放军如何回应，是否真会因此渡海作战、发动犯台战争，或是维持和平发展的战略定力。

“在大陆崛起，可能与美国进行权力转移的时期，中美内部都有好战分子，要在未来的交战中先发制人。双方在台海和南中国海你一来我一往，一再加码，都在为模拟的武力犯台情境进行吓阻与反吓阻的准备。”

不过，林贤参认为，双方目前都在进行心理战，可能夸大或掩藏真正实力，务求打击对方士气，“不战而屈人之兵”，但上策还是累积谈判筹码，避免爆发战争灾祸。

曾任台湾淡江大学美国研究所所长的陈一新教授则指出，中美前天在瑞士的六小时会谈，连“习拜会”的具体时间和议题都没敲定，因此他研判双方还有一系列后续谈判，并正把“攻台”和“挺台”当谈判筹码。

“在五天150架次军机绕台的武吓，休兵停飞四天后，大陆又要借着纪念辛亥革命来进行促统的文攻，因此美军要表达支持台湾防卫，双方各自垫高谈判筹码。”

陈一新表示，中美近期一系列互动说明双方将改善关系。“现在是将变未变之际，美国一贯手法是两手策略，谈判一定要以实力做后盾，也希望台湾提高防卫能力与大陆对抗，否则大陆还懒得跟你谈。”

曾任陆委会副主委、现任淡江大学战略研究所副教授的黄介正则直言，赴台协训的美军“只是小单位、小部队、战术阶层的”，不足以影响大局。

“这只是一个协助建设军力的教官训练，是双方政府谈好，按照计划进行的活动，谈不上美国派军驻台。”

黄介正说，面对大陆促统的压力，台湾对美国此时挺台的意图，也不必太天真看待。“当美国说支持你的时候，最好赶快把你的皮夹收起来”，毕竟美方更在乎对台军售的实质利益。