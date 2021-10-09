阿博特：因北京好战姿态 美日印澳决定组“四方安全对话”

（台北综合讯）澳大利亚前总理阿博特昨天抨击北京的好战姿态，促使美国、日本、印度和澳洲决定组成四方安全对话机制，并认为美国不能坐视中国大陆“吞噬”台湾。

首次以个人身份访问台湾的阿博特，昨天在台湾亚洲交流基金会举办的玉山论坛上发表演讲时，强烈抨击北京利用大麦、葡萄酒和煤炭贸易做为武器向堪培拉施压，企图迫使澳洲成为一个朝贡国（a tributary state）。

根据台湾外交部网站公布阿博特的演讲稿，他说是北京的行事作风不合理，才促使美日印澳组成四方安全对话（Quad）。中国大陆越具有侵略性，就会发现对手越来越多。

阿博特说：“随着人口老化、经济放缓和金融体系不稳，北京意识到它的国力可能已过巅峰，因此很有可能不久就会出手酿成灾祸。”

他因此对中国大陆日益加深对台湾的敌意感到担忧，“美国不能袖手旁观、坐视台湾遭中国大陆吞噬”，同时也认为澳洲不应漠视台湾作为一个民主伙伴的命运。

“此刻没有什么比声援台湾更有紧迫感”，阿博特力挺台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。至于正以掠夺性姿态与澳洲陷入贸易战的中国大陆，阿博特认为如果北京不收敛咄咄逼人之势，将“永远无法加入CPTPP”。

另据中央社报道，阿博特昨天下午在国际记者会上回应地缘战略问题时表示，将会与盟友尤其是美国，加强在南中国海和东海的巡航及区域海空巡逻，来强化以规则为基础的区域秩序，避免任何一方片面改变现状。

据台湾总统府会后发布的新闻稿，总统蔡英文感谢阿博特出席，并为阿博特与澳洲为捍卫民主，以及以规则为基础的国际秩序努力不懈，表示钦佩。

蔡英文说，“我们致力与区域主要伙伴合作，防止东海、南（中国）海及台湾海峡发生军事冲突。台湾不求军事对抗，希望与周边国家在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存，但台湾也会竭尽全力捍卫我们的自由和民主的生活方式。”