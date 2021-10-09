庄慧良：“台湾协议”的方向 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年10月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本月初台海周遭战云密布，美国总统拜登周二在白宫回应媒体时说，他和中国大陆国家主席习近平通话时，两人同意遵守“台湾协议”，习不能做遵守协议以外的事。这句“台湾协议”，可把台湾吓着了。熟悉美中关系的人从未听过这个名词，美中达成什么新协议吗？何时达成的？若是口误，拜登所指为何？台湾总统府和外交部很快就对外表示，已向美方确认，美国政府对台政策不变，美国将持续依据《台湾关系法》及“六项保证”，维持对台湾坚若磐石的承诺。据报道，台湾官员私下向路透社探询拜登的“台湾协议”内涵。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 学者：挑台海局势吃紧时刻 美刻意透露秘密协训台军 旨在垫高中美对抗谈判筹码 发布“侮辱英烈”言论罗昌平被刑拘 分析：自由派阵营又一次遭受打击