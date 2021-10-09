庄慧良：“台湾协议”的方向

本月初台海周遭战云密布，美国总统拜登周二在白宫回应媒体时说，他和中国大陆国家主席习近平通话时，两人同意遵守“台湾协议”，习不能做遵守协议以外的事。这句“台湾协议”，可把台湾吓着了。熟悉美中关系的人从未听过这个名词，美中达成什么新协议吗？何时达成的？若是口误，拜登所指为何？

台湾总统府和外交部很快就对外表示，已向美方确认，美国政府对台政策不变，美国将持续依据《台湾关系法》及“六项保证”，维持对台湾坚若磐石的承诺。据报道，台湾官员私下向路透社探询拜登的“台湾协议”内涵。