发布“侮辱英烈”言论罗昌平被刑拘 分析：自由派阵营又一次遭受打击

曾任《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编，现天椒法务集团董事长罗昌平，在微博上将中国志愿军“冰雕连”称为“沙雕连”，因发布“侮辱英烈”言论被三亚警方刑事拘留。

中国前知名媒体人罗昌平前天因发布“侮辱英烈”言论被刑事拘留。分析人士认为，罗昌平被一些人称为“古墓派公知”，他的被捕让趋向式微的自由派阵营又一次遭受打击。