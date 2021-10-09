中国政情 发布“侮辱英烈”言论罗昌平被刑拘 分析：自由派阵营又一次遭受打击 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年10月9日 5:30 AM 字体大小: 小 中 大 曾任《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编，现天椒法务集团董事长罗昌平，在微博上将中国志愿军“冰雕连”称为“沙雕连”，因发布“侮辱英烈”言论被三亚警方刑事拘留。中国前知名媒体人罗昌平前天因发布“侮辱英烈”言论被刑事拘留。分析人士认为，罗昌平被一些人称为“古墓派公知”，他的被捕让趋向式微的自由派阵营又一次遭受打击。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 罗昌平 冰雕连 中国志愿军 抗美援朝战争 《长津湖》 古墓派公知 自由派大V 侵害英雄烈士名誉 荣誉罪 阿博特：因北京好战姿态 美日印澳决定组“四方安全对话” 学者：挑台海局势吃紧时刻 美刻意透露秘密协训台军 旨在垫高中美对抗谈判筹码