习近平在辛亥革命110周年纪念大会上重申 和平统一最符合中华民族整体利益

受访学者指出，这显示北京的主要思路仍是“和统”，但会继续“以武防独”“以武促统”和“以武拒外”。

中国大陆昨天举行高规格的辛亥革命110周年纪念大会，中共总书记习近平在会上重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益。受访学者指出，这显示北京的主要思路仍是“和统”，但会继续“以武防独”“以武促统”和“以武拒外”。

辛亥革命110周年纪念大会昨早在北京人民大会堂举行。中国大陆近期史无前例在四天内派出约150架次军机进入台湾空域后，习近平首次对台海局势做出表态。

他在纪念大会上讲话时说：“以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。”

习近平也称，将坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。

不过，他誓言一定要实现“祖国完全统一的历史任务”，并对台独发出严厉警告。

他说：“凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判！”

这是继今年7月1日庆祝中共建党100周年大会后，习近平再次高调阐述台湾问题。他在讲话中展现了较柔和姿态，但在论述台湾问题时特别提高声量，现场也屡次爆发出掌声。

彭博社引述牛津大学中国政治教授米特（Rana Mitter）指出：“最近几个月，北京在统一问题上对台湾几乎只用威胁性语言。此次讲话可能是在尝试并暗示有一条和平的道路。”

淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受《联合早报》采访时解读，习近平这次对台湾问题的阐述，释放的信号是“和平统一是主轴，但没有排除武力（解决台湾问题）的可能”。

习近平在讲话中，特别强调“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉”。中共前总书记胡锦涛2011年在辛亥革命100周年纪念大会上的讲话没有类似阐述。

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌教授受访时分析，美国总统拜登近期告诉媒体，他和习近平通话时，两人同意遵守“台湾协议”，但习近平重申台湾问题不容外力干涉，相当于否定了拜登所言。

他指出，习近平放重话批台独势力必将遭到“历史的审判”，显示“北京已经有了对台独的审判清单，将来一定会算账”。

中国大陆近期不断加大对台军事施压，大陆舆论中“武统”声浪再度升温。复旦大学美国研究中心主任吴心伯受访时分析，北京的军事动作主要起到“以武防独”的作用，也有“促统”的价值。

他说：“这是为了显示大陆对台海安全的掌控能力越来越强，台湾岛内寄希望于美国保持分裂局面的期待就会下降。”

杨开煌则认为，北京对台军事施压最重要目的是“以武拒外”，包括向经常派军舰到南中国海、穿越台湾海峡的西方国家发出台湾问题不容外力干涉的信号。

高度肯定孙中山 与中共的传承关系

北京一直都在牢牢掌握关于辛亥革命的话语权。习近平昨天在约35分钟的讲话中，继续把辛亥革命和民族复兴联系起来，形容辛亥革命“永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑”。

习近平没有提及作为辛亥革命成果的中华民国，但高度肯定被称为中华民国“国父”的孙中山与中共的传承关系，称中国共产党人是孙中山革命事业“最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者”。

习近平的讲话引发两岸围绕辛亥革命的历史之争。台湾陆委会昨天在官网发文，批评中共“一贯借由高举孙中山先生、却又否定辛亥革命成功与中华民国存在事实，来凸显其法统继承的正当性，这是片面扭曲历史事实”。