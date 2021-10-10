中国政情 发改委公布市场准入负面清单征求意见稿 拟限制非公有资本进入新闻业 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国国家发展改革委前天公布修订的新版市场准入负面清单征求社会意见，其中包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务、不得投资设立和经营新闻机构等，拟对新闻服务行业的非公有资本作出准入限制。在发改委网站发布的《市场准入负面清单（2021年版）》征求意见稿中，“禁止准入”类第六项为“禁止违规开展新闻传媒相关业务”，非公有资本受到多项限制，包括：非公有资本不得从事新闻采编播发业务，不得投资设立和经营新闻机构，包括但不限于通讯社、报刊出版单位、广播电视播出机构、广播电视站以及互联网新闻信息采编发布服务机构等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民营资本 国家发改委 市场准入负面清单 征求社会意见 非公有资本 新闻采编播发业务 阿里巴巴 新闻传媒相关业务 勤习 苏州评弹 中联办深入基层 港府跟风探民情