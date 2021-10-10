林郑：不想开口挽留离港者

香港特首林郑月娥说，港府不想开口挽留那些离开香港的人，希望已经移民或打算离开的市民展望、评估香港前景，包括居住环境、生态保护及产业发展等，再自行决定是否回归或留下。

据Am730报道，林郑昨早是在商台节目上发表上述讲话。

林郑指出，评估香港前景有两项指标，一是有没有外国公司赴港，二是有没有移民赴港。她说，香港这两个指标目前都很正面，其中海外和中国大陆公司赴港仍“有增无减”，初创公司有10%的增幅，也有“大量”人才赴港。