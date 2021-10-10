香港政情 林郑：不想开口挽留离港者 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 香港特首林郑月娥昨天说，港府不想开口挽留那些离开香港的人，图为今年6月30日，即将登机赴英的一家三口在香港国际机场和亲友挥别。（路透社） 字体大小: 小 中 大 香港特首林郑月娥说，港府不想开口挽留那些离开香港的人，希望已经移民或打算离开的市民展望、评估香港前景，包括居住环境、生态保护及产业发展等，再自行决定是否回归或留下。据Am730报道，林郑昨早是在商台节目上发表上述讲话。林郑指出，评估香港前景有两项指标，一是有没有外国公司赴港，二是有没有移民赴港。她说，香港这两个指标目前都很正面，其中海外和中国大陆公司赴港仍“有增无减”，初创公司有10%的增幅，也有“大量”人才赴港。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 移民潮 林郑月娥 展望 前景 人才 挽留 勤习 苏州评弹 香港特稿：中联办深入基层 港府跟风探民情