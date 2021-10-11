蔡英文首称“互不隶属”拒北京逼迫 学者：形同“两国论”表态将加深两岸对抗

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新说，“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”的说法，是1999年以两岸互不隶属，是“特殊的国与国关系”的两国论的进一步发扬，肯定加深两岸对抗。他指出，蔡英文这番谈话，显然错判国际形势。

台湾总统蔡英文昨天（10月10日）在双十节演说中，首次称“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。她还强调海峡两岸分治后历经72年，形成了“中华民国台湾”的国家样貌，拒绝北京逼迫台湾走向其设定的路径。

海峡两岸的学者都指出，这个形同“两国论”的表态，将加深两岸政治对抗。中国大陆国务院台湾事务办公室昨晚严词批评，蔡英文的讲话鼓吹台独、煽动对立且割裂历史，是在恶意、冒进和改变现状。

蔡英文昨早在双十庆祝大会上，以《共识化分歧，团结守台湾》为题发表演说，提到构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”中，包括“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”。

这是台湾领导人双十演说的历史上，首次出现“中华民国”与“中华人民共和国”的国号并列，并称为互不隶属的两个主权。

今年的双十节是1911年辛亥革命110周年，但对比中共总书记习近平前天在辛亥谈话中谈到孙中山和两岸的共同历史，蔡英文只强调1949年两岸分治后，历经72年形成了“中华民国台湾”的国家样貌。

她强调对两岸关系善意不变、不会冒进，但也明确表示，台湾人民绝不会在压力下屈服，台湾也会全力阻止现状被片面改变，“确保没有人能逼迫我们走向中国（大陆）所设定的路径”。

大陆国台办发言人马晓光昨晚通过书面回答记者的方式，指蔡英文“双十”讲话鼓吹台独、煽动对立且割裂历史。

他说，坚持“九二共识”、反对台独是两岸关系的共同政治基础。“民进党当局否认‘九二共识’，破坏对话基础；谋求‘台独’分裂，关闭了两岸对话的大门。这难道不是改变现状！如果这也叫‘善意’，那还有什么叫‘恶意’？如果这不是‘冒进’，什么是‘冒进’？”

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》说，“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”的说法，是1999年以两岸互不隶属，是“特殊的国与国关系”的两国论的进一步发扬，肯定加深两岸对抗。

他指出，蔡英文这番谈话，显然错判国际形势。

台湾海军昨天出动“雄风”二型及三型导弹发射车，通过观礼台接受总统蔡英文的检阅。由增程型雄二E导弹组成“雄升导弹系统” 射程达到1200公里，打击范围可达中国大陆内陆地区，具有源头打击战力。（法新社）

大陆后续回应将随中美关系博弈而调整

“习近平的辛亥谈话强调和平统一，目的是压制国内的武统声浪。蔡英文如今还在维持‘以武拒统’的基调，就像外交部长吴钊燮最近扬言台湾会‘战到底’，同样都是对国际形势预判错误，连绿营立委都批评没必要‘引战’。现在中美正从对抗走向对话，美国至今只承诺协助台湾自我防卫，国际上军事围堵中国大陆的势头也趋冷了。台湾若继续希望联美制中，就是继续挑衅大陆。”

陈一新说，在中美关系行将改善、北京预料继续以武防独和促统之际，大陆的后续回应将随着中美关系的博弈而调整。

“大陆坚持和平统一，却没承诺不派军机扰台。中美都还在打‘攻台’和‘挺台’的台湾牌，看对方在谈判中能让多少。若大陆让步，美国就会适时出手，请台湾收敛。”

大陆两岸关系和平发展协同创新中心主任、厦门大学特聘教授刘国深也认为，蔡英文的讲话充满对抗气息，加深了两岸政治对抗。

“两岸关系是一个国家之下，两个对抗性的政权关系，是中央政府之争。但蔡英文以中国来称呼大陆，也将中华民国与中华人民共和国并称，分裂国家的立场昭然若揭，未来的两岸关系不容乐观。两岸本可以在共同政治交集基础上商议统一的道路，如今既然摆明了要分裂国家主权和领土完整，大陆方面自然就会独自扛起维护国家主权和领土完整的责任。”

学者：台没实力与大陆对抗 决定两岸未来是中美

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌教授则表示，台湾并没有与大陆对抗的实力。

“蔡英文的谈话是希望对内鼓舞士气，但其实只是‘走夜路吹口哨’、壮自己的胆而已。决定两岸未来的棋手是北京和华盛顿。北京如今也已经有毅力、有决心也有能力解决两岸问题，只是还没决定行动的时间和方式而已。”

杨开煌指出，目前让大陆按下武统“暂停键”的，是大陆海军仍在积累将外国势力逼出第一岛链的实力，以及民间在国民党主席选举中呈现的“残破的中国心”。他研判，当2027年解放军建军百年、第四艘核动力航母建成后，将足以在台海逼退外力。

他也认为，大陆领导人的目前态度是“只要和平统一还有百分之一的可能，就要尽百分之百的努力”。

（记者是《联合早报》台北特派员）