台海局势 特稿：“陈”年劣绩被揭 “抗中保台”大将陈柏惟前途堪忧 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 基进党在立法院唯一的立法委员陈柏惟，因车祸肇事逃逸、赌博等往事陆续被揭露，可能面临被罢免的命运。（互联网） 字体大小: 小 中 大 台湾深绿的基进党立委陈柏惟罢免投票案将在本月23日举行。就在朝野两大政党对此案已形成对决之际，陈柏惟车祸肇事逃逸、赌博等往事陆续被揭露，这位被视为“抗中保台”的代表前途堪忧。2020年来自高雄的陈柏惟，在美国主导“抗中保台”大势下，搭着总统蔡英文的顺风车，意外以5073票打败在台中第二选区根基极深的国民党立委颜宽恒当选立委，也是基进党唯一的立委。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈柏惟 基进党 反中保台 台智库：大陆“歼-16D”电子战机 对台确是新威胁但不用过度担忧 分析师和联合国专家：朝鲜粮食状况“危险” 料正接受中国援助