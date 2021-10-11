台海局势

特稿：“陈”年劣绩被揭 “抗中保台”大将陈柏惟前途堪忧

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来自 / 联合早报

文 /
庄慧良

发布 / 2021年10月11日 5:00 AM

基进党在立法院唯一的立法委员陈柏惟，因车祸肇事逃逸、赌博等往事陆续被揭露，可能面临被罢免的命运。（互联网）
基进党在立法院唯一的立法委员陈柏惟，因车祸肇事逃逸、赌博等往事陆续被揭露，可能面临被罢免的命运。（互联网）

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台湾深绿的基进党立委陈柏惟罢免投票案将在本月23日举行。就在朝野两大政党对此案已形成对决之际，陈柏惟车祸肇事逃逸、赌博等往事陆续被揭露，这位被视为“抗中保台”的代表前途堪忧。

2020年来自高雄的陈柏惟，在美国主导“抗中保台”大势下，搭着总统蔡英文的顺风车，意外以5073票打败在台中第二选区根基极深的国民党立委颜宽恒当选立委，也是基进党唯一的立委。

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