特稿：“陈”年劣绩被揭 “抗中保台”大将陈柏惟前途堪忧

台湾深绿的基进党立委陈柏惟罢免投票案将在本月23日举行。就在朝野两大政党对此案已形成对决之际，陈柏惟车祸肇事逃逸、赌博等往事陆续被揭露，这位被视为“抗中保台”的代表前途堪忧。

2020年来自高雄的陈柏惟，在美国主导“抗中保台”大势下，搭着总统蔡英文的顺风车，意外以5073票打败在台中第二选区根基极深的国民党立委颜宽恒当选立委，也是基进党唯一的立委。