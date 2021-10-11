台智库：大陆“歼-16D”电子战机 对台确是新威胁但不用过度担忧

（北京／台北综合讯）台湾军方智库专家认为，以歼-16战斗机做为平台研制的“歼-16D”电子战机，对台湾确实是个新威胁，但不用过度担忧。

在9月底举行的中国国际航空航天博览会（珠海航展），歼-16D电子战机便是航展中重点。歼-16D是中国国产歼-16歼击机系列中，最新研制成功并装备部队的型号，专门针对防空压制任务，与其他战机相比，在火控系统、雷达、操作系统方面都有飞跃。

中国央视《军事报道》10月7日发布短视频，解析在珠海航展上首次公开亮相的歼-16D电子战机，并首次用“咆哮狼”来称呼该型战机。

据介绍，歼-16D继承了歼-16最重要的大型有源相控阵雷达、超先进的航电系统、HUD屏显等先进系统，是目前最先进的战斗机雷达技术，综合性能非常强大。

歼-16D的定位和功能与美军的E/A-18G“咆哮者”电子攻击机类似，中国是继美国之后第二个开发这种电子战机的国家，因此该型军机被军迷称呼为“咆哮狼”。

军事专家：现代空中作战突出特点是信息主导

军事专家王明志介绍，现代空中作战的突出特点就是信息主导。歼-16D具有侦攻防一体的信息作战能力，标志着大陆空军在夺取空中战场制信息权、破击对手空防体系方面，拥有有效的手段。

据《自由时报》报道，台湾国防部智库“国防安全研究院”副研究员苏紫云表示，中国大陆虽然很努力强化电子战实力，但没有像美国海军、空军在全世界战场累积逾60年的作战经验，而“资料库”对电子战非常重要。苏紫云认为，在这样的情况下，台湾会认真看待歼-16D这个“新威胁”，但不需要过度担忧，因为还有许多翻盘手段。

他指出，公开资料显示，歼-16D部署在江西向塘空军基地，是对台的主要空中力量，这类电战机价格非常贵，数量上不会太多。在作战中，歼-16D以类似“护卫”角色，伴随其他战机压制敌方雷达及电子系统，让其他战机、攻击机执行对地攻击。

苏紫云还提到，电脑处理能力及处理数位讯号的晶片，是整套电战系统的灵魂。歼-16D所用晶片是大陆自制的“龙芯芯片”，受半导体生产能力影响，龙芯芯片制程较旧，因此他对大陆电战系统能力会有所保留。