学者时殷弘：中美贸易战或局部缓和 但也可能出现新战场

中国人民大学国际关系学院学术委员会前主任时殷弘指出，近期迹象显示，拜登政府的对华态势已有所调整。若中国针对美国有选择的高关税排除过程，采取类似的对应措施，中美贸易战将出现局部的显著缓和。

美国拜登政府将冻结中美之间高度紧张的关系，同时也不会为两国关系显著降温；中国人民大学国际关系学院学术委员会前主任时殷弘预计，中美贸易战将出现局部缓和，但也很可能出现新战场。

时殷弘昨天（10月11日）在全球化智库（简称CCG）《共识还是冲突？——21世纪的中国与全球化》新书发布会上参与研讨环节时，分析了美国在阿富汗撤军后有所修改的对华态势。

他指出，美国高层官员过去两个半月来没有继续就新疆人权问题对中国提出批评；8月美国情报局溯源报告结果公布后，华盛顿在疫情溯源议题上相对沉寂；加上拜登上月在联合国大会上没有点名抨击中国，这些迹象显示，拜登政府的对华态势已有所调整。

美国高层最近一次就新疆人权问题批评中国，是在7月27日美国防长奥斯汀访问新加坡期间。

时殷弘认为，拜登政府修改对华态势的原因有三个：阿富汗的撤军和美国国内冠病疫情的肆虐，令拜登政府急需处理国内和盟友外交上面对的挫折，美国可用的财政资源严重稀缺，加上美国持续担忧中美发生经济冲突，以及就台湾和南中国海发生军事冲突的可能性。

孟晚舟虽获释 中美关系不应“过度乐观”

他指出，澳英美安全同盟（AUKUS）的建立，表明美国的军事战略方向已经前所未有地集中在印太地区。与此同时，欧盟中的重要国家都更加明白，他们在美国的印太战略中只是第二或第三梯队。法国针对AUKUS提出的不满就显示，欧盟各国正在改变自身对印太战略的参与和干预，因此美国对华策略也必须作出相应调整。

华为首席财务官孟晚舟上月底和美国达成延迟起诉协议，成功获释回国，被普遍视为中美关系缓和的积极信号。

但时殷弘分析这起事件时提醒，中美关系的实质不会改变，因此不应对中美关系“过度乐观”。

美国贸易代表戴琪本月4日在说明拜登政府对华贸易政策时，强调拜登政府的目的不是要加剧中美贸易的紧张关系。她讲话中温和的基调，使不少分析认为中美贸易战将趋缓。

戴琪提出，美国将启动有选择的高关税排除过程，接受对部分中国进口产品的高关税豁免申请。她同时也未排除针对中国未完成第一阶段贸易协议购买承诺的问题，进一步设置高关税作为惩罚。

时殷弘研判，若中国针对美国有选择的高关税排除过程，采取类似的对应措施，中美贸易战将出现局部的显著缓和。不过，中美贸易战很大程度上会持续下去；若美国追加高关税措施，贸易战会在局部缓和前，先出现新的战场。

昨天的新书发布与研讨会是以线上和线下结合的方式举行，中国财政部原副部长朱光耀和外交部前副部长何亚非，都通过视频连线方式参与会议。

朱光耀：油价若涨破100美元将成全球性经济危机

朱光耀发言时，对全球在疫情下可能出现的经济、气候和能源危机，提出高度警惕。

他举石油价格上涨为例，美国石油期货目前每桶价格已经超过80美元（108新元），是七年来的最高点。若石油价格继续上涨，每桶原油价格超过100美元，将导致一场全球性的经济危机，“这是非常现实的威胁”。

在二十国罗马峰会和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）峰会即将举行的背景下，朱光耀敦促各国形成一整套系统性的政策，用多边主义与合作精神来战胜“这场对人类造成重大冲击的系统性危机”。

（记者是《联合早报》北京特派员）

【编辑修正说明：孟晚舟和美国司法部门达成的是“延迟起诉协议”，本文第七段此前对此表述有误，特此说明并致歉。】