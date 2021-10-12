林郑：旅行限制或有损金融地位 但有义务“保护我的人民”

香港行政长官林郑月娥承认，旅行限制可能会损害香港作为全球金融中心的声誉，但她强调哪怕只出现一例冠病死亡病例，也会引发重大担忧。

林郑月娥昨天接受彭博电视采访时称，尽管新加坡等其他金融中心陆续开放并转向与病毒共存的策略，但她有义务通过旅行限制来“保护我的人民”。

以渐进有序方式恢复与大陆和海外正常通行

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她表示，“当然，我确实会担心，我们正在努力通过渐进有序的方式恢复与中国大陆和海外的正常通行。身为香港行政长官，我有责任保护我的人民。任何死亡病例或死亡病例的增加，都会引起社会的重大关切。”