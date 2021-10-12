解放军发言人指印度军方坚持不合理要求 学者：中印边境对峙或升温

解放军发言人龙绍华称，中国在会谈中为推动边境局势缓和降温做出巨大努力、充分体现诚意，但印度仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加困难。他呼吁印度拿出诚意和行动，与中国共同维护边境地区和平安宁。

解放军西部战区新闻发言人龙绍华昨天批评印度军方，在前天举行的中印军长级会谈上“坚持不合理也不切实际的要求”，为谈判增加困难。他呼吁印度不要误判形势，显示中印边境长达17个月的对峙再现升温的苗头。

受访学者说，中印已就边境问题举行十多轮军长级会谈，仍存在大量分歧，让两军备感挫折，紧张升温苗头因此再现不令人感到意外。解放军最新表态也向印军释放中国耐心有限的强烈信号，暗示印度不要判断目前国际环境对其有利，而在边境问题谈判中得寸进尺。

印度军方发声明反驳

据西部战区微信公众号昨天发布消息，中印前天在莫尔多／楚舒勒会谈点中方一侧进行第13轮军长级会谈。龙绍华称，中国在会谈中为推动边境局势缓和降温做出巨大努力、充分体现诚意，但印度仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加困难。他呼吁印度拿出诚意和行动，与中国共同维护边境地区和平安宁。

印度军方昨天发声明反驳，称印方提出解决争端的建设性建议，“但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议。”

该声明称双方同意保持沟通及地面上的稳定，并表示期望中国将双边整体关系纳入考量，努力尽早解决剩余的问题。

目前暂不知印军向解放军提出的要求为何；但印度媒体指出，中印此次最新一轮会谈，正值印军不满解放军在边境大规模部署部队和武器装备。

自去年中印对峙以来，中国一直在拉达克东部沿线建造数十个大型防风设施，供军队冬季驻扎使用。解放军据报还建了直升机停机坪、扩宽飞机跑道、营房，以及地对空导弹基地等新设施。

印媒《今日印度》引述印度陆军总参谋长纳拉伐尼（MM Naravane）上周六说：“令人担忧的是大规模集结已经（在实际控制线上）发生并继续存在……我们正在密切关注所有这些发展，但如果他们（中国军队）在那里停留，我们也会在那里停留。”

彭博社昨天指出，印度今年早些时候已向与中国接壤的边境地区增兵约5万，转向对中国采取进攻性的军事姿态。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时说，中美展开战略竞争之际，印度目前借由印太四方安全对话机制（Quad）以及与美日澳等国的双边安全合作，强化在国际社会中地位和影响力，希望在中印边境问题上能取得更优势的地位，增加讨价还价的筹码。

成晓河也认为，目前的形势与1962年中印爆发边境战争前有相似之处，即当时印度判断中国因与美苏不睦而处境不佳。他说，解放军的最新谈话旨在向印军表达不满，同时发出重要信号，“不要认为中国目前国际环境比较复杂，环境对印度有利，就在边境问题上得寸进尺……不排除将来谈不下去，甚至边境局势进一步升温的可能。这是一个非常强的信号。”

中印近日也出现舆论战。《今日印度》上周五报道，中印两军上周再次发生对峙，约200名解放军士兵试图跨越阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）实控线，部分中国士兵曾被短暂扣押。

《解放军报》旗下微博账号“钧正平工作室”前天则发文反驳，指解放军在例行性巡逻中遭遇印军无理阻拦，中国官兵予以反制并在完成巡逻任务后返回。

成晓河预期，中印最新的谈判紧张但不会失控并引发边境大规模冲突，原因是两国目前都没有强烈想要改变现状的动机。“印度打不过，中国不愿意打，这种状况下能坏到哪里？”

（记者是《联合早报》重庆特派员）