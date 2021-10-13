习近平：支持发展中国家生物保护 中国拨15亿人民币设生物多样基金

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年10月13日 5:00 AM

中国国家主席习近平昨天通过视频方式，在昆明举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会领导人峰会发表主旨讲话。（新华社）
中国国家主席习近平昨天通过视频方式，在昆明举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会领导人峰会发表主旨讲话。（新华社）

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分析人士表示，中国近几年采取不少措施加强生态环境保护与修复，近期又加大碳达峰、碳中和的宣传，一方面展示中国应对气候变化的努力，同时也是在和美国等西方国家争夺相关领域的道德高地以及话语权。

中国国家主席习近平昨天呼吁国际社会共建地球生命共同体，宣布中国将率先出资15亿元人民币（约3亿新元），成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，并呼吁各方都为基金出资。

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