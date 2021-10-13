习近平：支持发展中国家生物保护 中国拨15亿人民币设生物多样基金 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 中国国家主席习近平昨天通过视频方式，在昆明举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会领导人峰会发表主旨讲话。（新华社） 字体大小: 小 中 大 分析人士表示，中国近几年采取不少措施加强生态环境保护与修复，近期又加大碳达峰、碳中和的宣传，一方面展示中国应对气候变化的努力，同时也是在和美国等西方国家争夺相关领域的道德高地以及话语权。中国国家主席习近平昨天呼吁国际社会共建地球生命共同体，宣布中国将率先出资15亿元人民币（约3亿新元），成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，并呼吁各方都为基金出资。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 COP15 习近平 地球生命共同体 昆明生物多样性基金 温州车主谎称刹车失灵 判赔特斯拉5万元人民币并道歉 港中联办官员访民情后 提500待办事项交港府