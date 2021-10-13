传台陆军司令徐衍璞悄悄率团 到华盛顿夏威夷会见美军高层

美军在台湾协助训练台军消息曝光后，台媒前天引述美国消息人士报道，台湾陆军司令徐衍璞上将日前率团赴美，将在华盛顿和夏威夷会见美国军方高层。

《联合报》前天报道，美方人士证实徐衍璞日前悄悄率领陆军司令部、战训、计划处处长与翻译多人，计有一名上将、两名少将与五名上校，本月9日出发赴美，主要行程是前往华盛顿参与年度固定的美国陆军协会年度会议兼展览会，将会见美国国防部高层。