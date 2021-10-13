传台陆军司令徐衍璞悄悄率团 到华盛顿夏威夷会见美军高层 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 台湾陆军司令徐衍璞上将率团赴美访问，将与美国军方高层会谈。（台湾国防部军闻社） 字体大小: 小 中 大 美军在台湾协助训练台军消息曝光后，台媒前天引述美国消息人士报道，台湾陆军司令徐衍璞上将日前率团赴美，将在华盛顿和夏威夷会见美国军方高层。《联合报》前天报道，美方人士证实徐衍璞日前悄悄率领陆军司令部、战训、计划处处长与翻译多人，计有一名上将、两名少将与五名上校，本月9日出发赴美，主要行程是前往华盛顿参与年度固定的美国陆军协会年度会议兼展览会，将会见美国国防部高层。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台美军事合作 台湾陆军司令徐衍璞 台湾国防部长邱国正 美台国防工业会议 温州车主谎称刹车失灵 判赔特斯拉5万元人民币并道歉 港中联办官员访民情后 提500待办事项交港府