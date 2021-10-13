山西省最强秋汛致15死三人失踪

中国山西省进入10月份后，出现有气象记录以来最强秋季汛期，造成15人死亡、三人失踪，直接经济损失超过50亿元人民币（约10亿新元）。

据山西省气象局官网发布的新闻稿显示，从本月2日至7日，该省多个地区遭遇时间久、雨量大、范围广的极端降雨天气。全省平均降雨量为121.71毫米，其中临汾市大宁县降雨量最多，达285.2毫米。据中新网报道，全省10月降雨量为历史同期的13倍。