山西省最强秋汛致15死三人失踪 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 受连续降雨影响，汾河介休段洪峰过境后水位上涨，堤岸及沿河部分民房、粮田被淹。图为山西省介休市南桥头村前天被洪水倒灌，致使村庄积水严重，救援人员在现场使用水泵、“龙吸水”等设备排洪抢险。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国山西省进入10月份后，出现有气象记录以来最强秋季汛期，造成15人死亡、三人失踪，直接经济损失超过50亿元人民币（约10亿新元）。据山西省气象局官网发布的新闻稿显示，从本月2日至7日，该省多个地区遭遇时间久、雨量大、范围广的极端降雨天气。全省平均降雨量为121.71毫米，其中临汾市大宁县降雨量最多，达285.2毫米。据中新网报道，全省10月降雨量为历史同期的13倍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 山西 秋汛 洪水泛滥 温州车主谎称刹车失灵 判赔特斯拉5万元人民币并道歉 港中联办官员访民情后 提500待办事项交港府