港中联办官员访民情后 提500待办事项交港府

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月13日 5:00 AM

　在香港中联办官员到基层探访市民后，香港特首林郑月娥（左一）10月10日在运输及房屋局局长陈帆（左二）陪同下，到访由九龙乐善堂营运的过渡性房屋项目，了解其中一户家庭的生活情况。（ 香港中通社）
　在香港中联办官员到基层探访市民后，香港特首林郑月娥（左一）10月10日在运输及房屋局局长陈帆（左二）陪同下，到访由九龙乐善堂营运的过渡性房屋项目，了解其中一户家庭的生活情况。（ 香港中通社）

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据港媒报道，中国中央政府驻港部门官员最近探访当地基层民情后，编制了一份含500个待办事项的清单递交给香港特区政府。

据《南华早报》前天引述一位知情人士报道，中国中央政府驻港联络办公室（香港中联办）自上月底开始的一周内，组织各级干部员工深入基层社区，了解香港市民生活。中联办官员将他们接触过的近4000名民众的反馈意见进行分析后，编制了这份含500个待办事项的清单递交给特区政府。

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