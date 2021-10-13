港中联办官员访民情后 提500待办事项交港府 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 在香港中联办官员到基层探访市民后，香港特首林郑月娥（左一）10月10日在运输及房屋局局长陈帆（左二）陪同下，到访由九龙乐善堂营运的过渡性房屋项目，了解其中一户家庭的生活情况。（ 香港中通社） 字体大小: 小 中 大 据港媒报道，中国中央政府驻港部门官员最近探访当地基层民情后，编制了一份含500个待办事项的清单递交给香港特区政府。据《南华早报》前天引述一位知情人士报道，中国中央政府驻港联络办公室（香港中联办）自上月底开始的一周内，组织各级干部员工深入基层社区，了解香港市民生活。中联办官员将他们接触过的近4000名民众的反馈意见进行分析后，编制了这份含500个待办事项的清单递交给特区政府。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林郑月娥 香港中联办 探访民情 “圆规”逼近 港市民急回家 温州车主谎称刹车失灵 判赔特斯拉5万元人民币并道歉