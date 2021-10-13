港中联办官员访民情后 提500待办事项交港府

据港媒报道，中国中央政府驻港部门官员最近探访当地基层民情后，编制了一份含500个待办事项的清单递交给香港特区政府。

据《南华早报》前天引述一位知情人士报道，中国中央政府驻港联络办公室（香港中联办）自上月底开始的一周内，组织各级干部员工深入基层社区，了解香港市民生活。中联办官员将他们接触过的近4000名民众的反馈意见进行分析后，编制了这份含500个待办事项的清单递交给特区政府。