丹麦反对党要求外交部传召中国大使 港大限令移走“国殇之柱”或引发外交风波

创作“国殇之柱”的丹麦艺术家高志活连日来发表声明，指雕塑仍属他本人所有，原则上拥有权仍属于他。丹麦数个政党则要求外长高福利用外交最高权力，与中国驻丹麦大使举行会议，要求中方确保“国殇之柱”顺利迁离香港。

香港大学要求支联会移走悼念六四事件死难者的雕塑“国殇之柱”，可能会演变成外交风波。据悉，丹麦反对党已要求丹麦外交部传召中国驻丹麦大使，要求确保“国殇之柱”顺利迁离香港。

港大昨天回复查询时表示，仍就事件继续征询法律意见，并会与相关单位按合法合理基础处理。

这起事件源于港大上周透过律师去函已宣布解散的“香港市民支援爱国民主运动联合会”（支联会）两名清盘人，要求支联会在昨天傍晚5时前移走“国殇之柱”，否则会被视为放弃。

不过，创作“国殇之柱”的丹麦艺术家高志活（Galschiot）连日来发表声明，指雕塑仍属他本人所有，原则上拥有权仍属于他。他当年“借出”雕塑在香港展出，并获承诺永久摆放在港大校园，而港大学生会和支联会则负责维护。

高志活昨天接受香港网媒“众新闻”访问时表示，前天已透过律师接触港大校方，尝试将“国殇之柱”由香港移走，使事件可完满解决。他表示，由于搬迁工作需要时间，希望港大可容许数月时间去处理，以及决定运送目的地。不过截至昨天清晨，港大方面未有回复。

“国殇之柱”移往何处仍未确定

高志活说，他当然希望“国殇之柱”可以留在香港，问题是在《香港国安法》下，无人在香港会代为接收，只能考虑将“国殇之柱”移走。目前他还未决定要将“国殇之柱”移到台湾、欧洲或美国，能否顺利将“国殇之柱”从港大移走都还存疑。

支联会清盘人之一的蔡耀昌认为，港大作为一个具有言论及学术自由的空间，有社会责任及使命保留“国殇之柱”，期望校方按过往20多年的行事准则，继续容许“国殇之柱”在港大校园竖立。

资料显示，“国殇之柱”在1997年6月4日运到香港，1998年港大学生会举行全民公投，决定摆放在港大黄克竞平台。

港大要求移走“国殇之柱”的限期是昨天下午5时，目前“国殇之柱”仍放置在黄克竞平台，校方安排数名保安员在场，没有采取任何行动。

不过，港大计划移走“国殇之柱”的消息传出后，事件开始在海外发酵。据丹麦《政策报》报道，丹麦数个政党要求外长高福（Jeppe Kofod）利用外交最高权力，与中国驻丹麦大使举行会议，要求中方确保“国殇之柱”顺利迁离香港。

美国共和党参议员图米（Tooomey）批评，中共不只践踏港人基本自由，更尝试“改写历史”。共和党众议院外交事务委员会党团表示，事件显示中共镇压下，表达、教育及法律制度不再自由，但强调世界不会忘记“六四”事件及中共本质。

除了港大受压，处理该事的律师行也受批评。来自美、加、英、德、荷等地的28个民间组织及个人前天发公开信，要求曾致函支联会清盘人促移除“国殇之柱”的律师事务所撤销与港大的协议，指这家美国律师事务所应支持美国的核心价值，包括言论自由。

学者：西方国家没有理据和中国政府争辩

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时说，相信“国殇之柱”事件不会演变成严重的外交风波，因为香港大学并不是私人地方，校方作为港大校园的“业主”，有权决定摆放哪些物品。“就算在西方，政府也要尊重业主意愿。西方国家在这起事件中没有理据去和中国政府争辩。”

他指出，目前只有数名美国国会议员和丹麦反对党炒作此事件，而丹麦作为欧洲小国，政治影响力有限，相信中国政府在事件中不会妥协。