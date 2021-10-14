德总理默克尔将退休 习近平与她视讯通话“告别”

（北京／柏林综合讯）中国国家主席习近平昨天同就要退休的德国总理默克尔，通过视讯进行了一次“告别通话”，双方就中德、中欧关系、中欧贸易协定和人权等问题深入交换意见。

据德国之声报道，德国联邦政府副发言人菲茨说，这是默克尔与习近平的“告别通话”，“其中包括二十国（G20）峰会的准备工作、气候议题、疫情防控、人权、欧中投资协议等。”此外，默克尔和习近平还谈到2022年德中建交50周年庆祝事宜。

中国官媒新华社也引述通话内容称，习近平积极评价默克尔任内为推动中德、中欧关系发展所作的贡献。他指出，“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心”这句话，是过去16年来中德关系保持平稳健康发展的重要经验。

习近平还说：“中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。希望你继续关心和支持中德、中欧关系发展。”习近平还希望“欧方坚持独立自主，真正维护欧盟自身利益和国际社会团结，同中方和其他各国一道，共同致力于解决和平与发展的世纪难题。”

默克尔回应说，“欧盟应独立自主地发展同中国的关系，双方可以就彼此存在差异和分歧的问题加强对话交流，相信欧中关系能够克服各种复杂因素继续发展……我将继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力。”

在默克尔领导下，欧盟与中国于去年底完成《中欧投资协定》谈判。不过今年3月，由于欧盟议员不满中国施加反制裁措施，欧洲议会取消了投资协定的审议会，使该协定至今仍悬而未决。

默克尔主政16年间，其中国政策是以经济关系为基调。尽管她曾因接见达赖喇嘛与北京陷入低潮，但仍是七国集团（G7）中对中国最友善的大国领袖。