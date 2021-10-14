中国政情

德总理默克尔将退休 习近平与她视讯通话“告别”

来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月14日 5:00 AM

中国国家主席习近平昨天同就要退休的德国总理默克尔通过视讯进行了一次“告别通话”。（新华社）
中国国家主席习近平昨天同就要退休的德国总理默克尔通过视讯进行了一次“告别通话”。（新华社）

字体大小:

（北京／柏林综合讯）中国国家主席习近平昨天同就要退休的德国总理默克尔，通过视讯进行了一次“告别通话”，双方就中德、中欧关系、中欧贸易协定和人权等问题深入交换意见。

据德国之声报道，德国联邦政府副发言人菲茨说，这是默克尔与习近平的“告别通话”，“其中包括二十国（G20）峰会的准备工作、气候议题、疫情防控、人权、欧中投资协议等。”此外，默克尔和习近平还谈到2022年德中建交50周年庆祝事宜。

中国官媒新华社也引述通话内容称，习近平积极评价默克尔任内为推动中德、中欧关系发展所作的贡献。他指出，“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心”这句话，是过去16年来中德关系保持平稳健康发展的重要经验。

习近平还说：“中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。希望你继续关心和支持中德、中欧关系发展。”习近平还希望“欧方坚持独立自主，真正维护欧盟自身利益和国际社会团结，同中方和其他各国一道，共同致力于解决和平与发展的世纪难题。”

默克尔回应说，“欧盟应独立自主地发展同中国的关系，双方可以就彼此存在差异和分歧的问题加强对话交流，相信欧中关系能够克服各种复杂因素继续发展……我将继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力。”

在默克尔领导下，欧盟与中国于去年底完成《中欧投资协定》谈判。不过今年3月，由于欧盟议员不满中国施加反制裁措施，欧洲议会取消了投资协定的审议会，使该协定至今仍悬而未决。

默克尔主政16年间，其中国政策是以经济关系为基调。尽管她曾因接见达赖喇嘛与北京陷入低潮，但仍是七国集团（G7）中对中国最友善的大国领袖。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容