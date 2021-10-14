发改委：兼顾实现减碳目标 中国将加快煤矿投产保障电力供给

发改委秘书长赵辰昕举美英等地上涨的煤炭消费量和能源价格数据为例，指随着疫情后经济逐步恢复，全球能源需求都在大幅增加。这是全球能源供应的大形势，也是中国开展能源保供工作所必须面对的复杂形势。

中国因煤电短缺全力推动煤炭增加生产和供应，引起外界对中国减排力度的关注；在格拉斯哥气候峰会将至的背景下，中国官方强调能在保障能源供应的同时，兼顾实现既定的减碳目标。