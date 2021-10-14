中国政情 发改委：兼顾实现减碳目标 中国将加快煤矿投产保障电力供给 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 作为中国众多燃煤电厂的煤炭中转站，天津港煤码头正积极抢装、抢运电煤。 为保障煤炭运输，天津港煤码头组织三班次接卸人员随时待命，加快船舶周转，连续输送，装船平均效率达到每小时2500吨。图为车辆在天津港煤码头进行降尘作业。（新华社） 字体大小: 小 中 大 发改委秘书长赵辰昕举美英等地上涨的煤炭消费量和能源价格数据为例，指随着疫情后经济逐步恢复，全球能源需求都在大幅增加。这是全球能源供应的大形势，也是中国开展能源保供工作所必须面对的复杂形势。中国因煤电短缺全力推动煤炭增加生产和供应，引起外界对中国减排力度的关注；在格拉斯哥气候峰会将至的背景下，中国官方强调能在保障能源供应的同时，兼顾实现既定的减碳目标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家发展改革委员会 煤电供应 能源供应 陈婧：中国需要《鱿鱼游戏》吗？ 中国前三季度进口规模创新高