防长邱国正：不让大陆“师出有名” 台绝不引起争端或启战

针对台海紧张局势，台湾国防部长邱国正说，战争要师出有名，中国大陆现在欠缺的就是这个“名”，如果台湾有动作，大陆就有借口，但台湾绝不会引起争端或启战。

据联合新闻网报道，邱国正昨天（10月14日）赴立法院外交及国防委员会作专案报告并备询时指出，台方若有任何动作，让对岸以此为名、为借口，“我方招架不住的，没有必要启战”，但如果对方有动作，台湾只好应战，而且不可能首战即终战，因为战争是否结束，并非单方面可以决定。