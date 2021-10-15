台海局势 防长邱国正：不让大陆“师出有名” 台绝不引起争端或启战 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 针对台海紧张局势，台湾国防部长邱国正说，战争要师出有名，中国大陆现在欠缺的就是这个“名”，如果台湾有动作，大陆就有借口，但台湾绝不会引起争端或启战。据联合新闻网报道，邱国正昨天（10月14日）赴立法院外交及国防委员会作专案报告并备询时指出，台方若有任何动作，让对岸以此为名、为借口，“我方招架不住的，没有必要启战”，但如果对方有动作，台湾只好应战，而且不可能首战即终战，因为战争是否结束，并非单方面可以决定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾国防部 邱国正 驻美国台北经济文化处代表萧美琴 美国副国务卿费尔南德斯 美国亚太事务助卿康达 中美关系 战争 妈祖故里举行海祭 传中国拟提升反垄断局地位 加强对反竞争行为打击力度