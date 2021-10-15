【图集】高雄“城中城”大楼发生火灾 酿46死41伤

（台北综合讯）台湾高雄市盐埕区“城中城”大楼昨天（10月14日）凌晨发生火灾，酿成严重伤亡，至昨晚截稿时间，已有46人身亡，41人受伤。起火原因还在调查。

综合联合新闻网与《自由时报》报道，高雄市消防局通报，“城中城”大楼昨天凌晨2时54分失火，该局随后共出动75车159人赶往抢救，4时51分控制火势，7时17分扑灭。

高雄市消防局共出动75车159人赶往失火的“城中城”大楼抢救。消防人员进入大楼逐层搜查，并用云梯车救出受困屋内的民众。（中通社）

这次火灾死伤惨重，当救援人员抬出罹难住户时，在场义工双手合十拜送。（中通社）

“城中城”大楼有40年历史，是一栋地上13层、地下两层商住混合大楼，地下两层未使用，地上一楼至五楼是废弃、倒闭的娱乐场所和餐厅，七楼至11楼约有120户住户，主要是老年人和低收入家庭。

火警发生前，大楼传出一声巨响，火势迅速蔓延，大楼瞬间陷入火海。附近居民称，由于大火发生在凌晨，大楼格局、隔间很乱，有杂物堆积在出入口，加上不少居民是行动不便的老弱者，导致逃生不易，死伤惨重。

高雄市消防局长李清秀透露，消防人员搜索发现，从一楼起火向上窜的火警主要延烧至六楼，七楼以上范围大多是被浓烟灌进造成严重死伤。

台湾总统蔡英文昨天透过面簿称，不论是对受困民众的抢救、居民的安置，或伤者和罹难者家属所需的协助，官方都会全力以赴。她并向罹难者致上最深的哀悼，也希望伤者早日康复。

火灾被认为暴露高雄城市治理漏洞

火灾被认为暴露出高雄城市治理的漏洞。高雄市副市长林钦荣称，高雄自2019年起执行涉事大楼公安及消防安检四次，但因为一楼和二楼有栏栅，阻挡消防检查，消防局贴公告要求消防检查，工务局也要求限期改善，但还没有改善就出事了。

高雄市长陈其迈昨晚率三名副市长等人在记者会上鞠躬致歉。陈其迈称，已责成相关单位进行医疗照顾、生活安置与丧葬协助等工作，要求尽快查明并公布酿灾原因，另组行政调查小组，检视行政管理有无疏漏轻忽，及检讨其他行政区是否存在类似问题。