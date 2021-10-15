郑州网红被追税逾138万元 分析：年底前有明星网红补税潮 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 河南郑州一名网红被追征税款逾662万元（人民币，下同，138万新元），引发舆论关注。官媒指加大对明星、网红的税收征管力度，是加大对高收入群体税收监管力度的缩影，有利于调节收入分配，促进社会公平。中国国务院主办的中央直属党报《经济日报》昨天（10月14日）发表评论文章说，此次网红补税释放了两个信号，一是新技术会更多应用在税收征管中，实现应缴尽缴，二是某些领域行业还存在税收征管盲区，必须加大征管力度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家税务总局 河南郑州 网红明星 补税潮 高收入群体 税收监管力度 调节收入分配 促进社会公平 漏税 逃税 艺人 大数据技术 妈祖故里举行海祭 传中国拟提升反垄断局地位 加强对反竞争行为打击力度