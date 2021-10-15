郑州网红被追税逾138万元 分析：年底前有明星网红补税潮

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月15日 5:00 AM

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河南郑州一名网红被追征税款逾662万元（人民币，下同，138万新元），引发舆论关注。官媒指加大对明星、网红的税收征管力度，是加大对高收入群体税收监管力度的缩影，有利于调节收入分配，促进社会公平。

中国国务院主办的中央直属党报《经济日报》昨天（10月14日）发表评论文章说，此次网红补税释放了两个信号，一是新技术会更多应用在税收征管中，实现应缴尽缴，二是某些领域行业还存在税收征管盲区，必须加大征管力度。

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