医学期刊：台高端疫苗保护力 预计为八成至九成区间

（台北讯）台湾自行研制的高端疫苗二期临床试验期中的分析数据，已由知名医学期刊《柳叶刀呼吸医学》完成审查并公开发表，该冠病疫苗的保护力预计为八成至九成区间。

据《联合报》报道，疫苗生产商高端疫苗生物制剂股份有限公司说，执行的扩大二期临床试验规模有近4000人，并非传统数百人的二期临床试验，具有指标性意义。

高端指出，《柳叶刀呼吸医学》（Lancet Respiratory Medicine）是Lancet（柳叶刀，台湾称刺胳针）系统的医学专业期刊，不但影响指数分数优异，同时也是冠病相关研究的重要审查发表平台之一。

高端说，对数据运用了WHO/NIBSC国际血清标准品进行免疫生成性数据的比对参照，并借由澳洲学者及牛津大学发表阿斯利康疫苗之保护力关联指标推估，预期高端冠病疫苗的保护力为八成至九成区间。

高端也说，二期临床试验原始数据的发布，可对全球冠病疫苗的“免疫桥接”（immuno bridging）提供具体的参照基础。

“免疫桥接”技术是指在实验室比较已有疫苗和开发中疫苗的“中和抗体量”，取代三期实验结果。过去一般是在疫苗制造商已经进行了三期试验开发了疫苗，但想针对新的变体或新的人群对已有疫苗进行修正才使用免疫桥接技术。

高端是全球首批以“免疫桥接”技术取代三期实验并通过使用地紧急授权（EUA）的冠病疫苗，曾在台湾医界引起激烈辩论。