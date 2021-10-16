受访专家指出，神舟十三号的发射，显示中国的神舟飞船已形成批量化生产，中国能常态化向空间站发射飞船。

中国在今天（10月16日）凌晨0时23分许成功发射神舟十三号载人飞船，飞船按计划将于今早7时左右与中国在轨运行的空间站对接。

受访专家指出，神舟十三号的发射，显示中国的神舟飞船已形成批量化生产，中国能常态化向空间站发射飞船。

酒泉卫星发射中心昨晚在航天员登上飞船前举行出征仪式。晚上9时40分左右，乘组三名航天员翟志刚、王亚平、叶光富身着乳白色航天服，迈着缓慢、稳实的步伐走出航天员公寓问天阁。三人背后的墙面上，是此前曾执行过载人航天任务的中国航天员照片。

三名航天员随后向中国载人航天工程总指挥李尚福请示，后者发出“出发”指令。

现场约有数百人参加出征仪式，包括科技人员、部队官兵、少年儿童，以及一些身着少数民族服饰的民众。出征仪式场外则有大量民众聚集，希望一睹航天员风采。简短的仪式过后，三名航天员向在场的人群挥手告别，登上前往发射塔的车辆。记者身边一名女士不断呼喊三个航天员的名字，激动落泪。

多名负责神舟十三号载人飞行任务的总工程师，昨天下午在发射场接受境外媒体采访时，对此次任务展示充分信心。

在被问及神舟十三号载人飞船在接近空间站时，采取与神舟十二号不同的径向对接方式，是否担心会有差错时，航天科技集团五院载人飞船系统总指挥何宇语调平静地用“没有压力”四个字回应。

神州十三号乘组将在空间站驻留六个月，这是中国第八次送航天员到太空，也是第二次派航天员进入中国自己打造的空间站。此趟任务将历时六个月，验证航天员长期在轨驻留的健康、生活和工作保障技术。

中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬受访时介绍，航天员会在半年里，完成大量科学实验，包括空间应用、航天医学、航天心理学等实验。

乘组三人中，王亚平是首名前往中国空间站的女航天员。黄伟芬透露，当局为女航天员做了特别准备，比如分析女性的生理心理特点、个体需求，从生活物资保障、生活用品、健康用品等方面做了相应设计和适应性调整。

针对空间站组合体长期在轨运行时如何应对意外，载人航天工程办公室副主任林西强在发布会上，回答《联合早报》提问时透露，当局为此制定了约4800条预案，并进行验证和演练。

他说，若空间站发生影响航天员安全的重大故障，航天员可搭乘停靠的载人飞船及时撤回地面；若停靠的载人飞船发生故障，应急救援飞船将快速发射，与空间站对接，确保航天员可及时乘坐应急救援飞船返回地面。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时指出，神舟十三号和今年6月发射的神舟十二号载人飞船属于同一个批次，神舟十三号的发射，显示神舟飞船已形成批量化生产。他说，这意味着中国将能常态化向空间站发射飞船，承担常规任务，以及应急发射等非常规任务。

（记者是《联合早报》北京特派员）