万吨级驱逐舰南昌号中俄军演中亮相

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月16日 5:00 AM

中俄“海上联合-2021”联合军事演习进入第二天，在俄罗斯彼得大帝湾附近海域进行实兵演练。图为中国海军参演舰艇参加编队通过水雷威胁区演练。 （中新社）
中俄“海上联合-2021”联合军事演习进入第二天，在俄罗斯彼得大帝湾附近海域进行实兵演练。图为中国海军参演舰艇参加编队通过水雷威胁区演练。 （中新社）

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中俄海军前天在俄罗斯彼得大帝湾附近海域举行“海上联合-2021”联合军事演习，中国自主研制的第一艘055型万吨级驱逐舰“南昌”号首次出国参加演习，尤其受到注目。

据《解放军报》前天引述中国海军新闻发言人刘文胜的介绍，“海上联合”系列演习是中俄双边框架内规模最大的海上演习，自2012年以来已连续举行九次。旨在巩固发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，加强双方战略互信，“锤炼部队实战本领，提高两国海军共同应对海上安全威胁、维护地区和平稳定的能力”。

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