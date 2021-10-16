万吨级驱逐舰南昌号中俄军演中亮相

中俄海军前天在俄罗斯彼得大帝湾附近海域举行“海上联合-2021”联合军事演习，中国自主研制的第一艘055型万吨级驱逐舰“南昌”号首次出国参加演习，尤其受到注目。

据《解放军报》前天引述中国海军新闻发言人刘文胜的介绍，“海上联合”系列演习是中俄双边框架内规模最大的海上演习，自2012年以来已连续举行九次。旨在巩固发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，加强双方战略互信，“锤炼部队实战本领，提高两国海军共同应对海上安全威胁、维护地区和平稳定的能力”。