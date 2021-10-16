万吨级驱逐舰南昌号中俄军演中亮相 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 中俄“海上联合-2021”联合军事演习进入第二天，在俄罗斯彼得大帝湾附近海域进行实兵演练。图为中国海军参演舰艇参加编队通过水雷威胁区演练。 （中新社） 字体大小: 小 中 大 中俄海军前天在俄罗斯彼得大帝湾附近海域举行“海上联合-2021”联合军事演习，中国自主研制的第一艘055型万吨级驱逐舰“南昌”号首次出国参加演习，尤其受到注目。据《解放军报》前天引述中国海军新闻发言人刘文胜的介绍，“海上联合”系列演习是中俄双边框架内规模最大的海上演习，自2012年以来已连续举行九次。旨在巩固发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，加强双方战略互信，“锤炼部队实战本领，提高两国海军共同应对海上安全威胁、维护地区和平稳定的能力”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中俄联合军演 中俄新时代全面战略协作伙伴关系 055型万吨驱逐舰 南昌舰 传中国版将关闭 领英中国：这是“不实消息” 中国国家能源局原副局长 刘宝华承认受贿1481万元财物