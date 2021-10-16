高雄46死41伤“城中城”火灾 警方：疑因醉妇乱扔檀香余烬引发

综合《中国时报》和《自由时报》报道，前晚黄姓妇女三次接受讯问时说词反复，一时承认把檀香包裹丢进垃圾桶，一时又改口有带走到其他地方丢弃。但她不认为起火和她乱扔檀香余烬行为有关。然而，警方现场确实找到八宝粥铁罐、香炉，其中香炉外观明显焦黑，但到底是檀香导致还是另有原因，仍待鉴识调查。

（台北综合讯）酿成46死41伤的高雄“城中城”火灾调查有进展，警方怀疑一名黄姓妇人有重大嫌疑。

综合《中国时报》和《自由时报》报道，高雄市消防局火宅调查人员研判，起火点在一楼古董店后方的小套房。前天（10月14日）凌晨在房内和郭姓男子饮酒、烧檀香的黄姓妇人，被警方高度怀疑。

据悉，疑似起火点的小套房已荒废多时，为情侣关系黄妇和郭男寄居。平时两人就喜欢呼朋引伴，深夜了还在城中城一楼饮酒作乐，惹得附近住户相当不满，多次通报警方取缔劝导都无效。由于屋主对他俩霸住行为没有意见，邻居也不以为意。

从13日晚间到14日凌晨之间，黄、郭两人曾被人目睹吵架。郭姓男子男离开小套房后，黄姓妇女找来男性友人到小套房聊天，但他们是在小套房对面马路上说话，该名男子并没有进入小套房。他们聊天喝酒并点燃檀香驱蚊，后来男性友人离去，女子回小套房睡觉，没多久就发生火灾。

报道显示，前晚黄姓妇女三次接受讯问时说词反复，一时承认把檀香包裹丢进垃圾桶，一时又改口有带走到其他地方丢弃。但她强调“大火与她无关”，也不认为起火和她乱扔檀香余烬行为有关。

然而，现场确实找到八宝粥铁罐、香炉，其中香炉外观明显焦黑，但到底是檀香导致还是另有原因，仍待鉴识调查。

警方已经将郭男和黄妇列为嫌疑人，昨早已送检察署进行再次讯问。

虽然郭男在火警通报之前的晚上11时许就离开，他和黄女在将檀香丢弃之前没有事先熄灭，导致火警意外传出，还是得面临过失之责。

两名嫌犯解送高雄地检署

高雄市警局长黄明昭昨天上午陪同市长陈其迈前往殡仪馆慰问罹难者家属，在接受媒体访问时表示大火发生后，警方找到四名证人，昨天早上将两名嫌疑犯解送到高雄地检署。两人在侦讯时，曾提及点了檀香粉驱蚊虫，有可能导致闷烧发生火警。

台湾金融业带头捐献 助受灾户与罹难者家属

据黄姓女子友人形容，黄妇个性泼辣、爱当大姐头，常年混迹高雄盐埕区。中学肆业的她曾做过豆花生意，被取了个“豆花阿姨”的绰号，并吸收一票中辍少年当她小弟，一群人常在街头结伴生事，前科累累。她曾在2011年12月为了债务问题，教唆小弟去丢汽油弹，幸亏只引起小火没酿成惨剧，但仍依恐吓危安罪判刑七个月。

另外，台湾金融业带头捐献，希望帮助受灾户与罹难者家属。中信慈善基金会董事长辜仲谅今表示，将捐款新台币1000万元（48万新元）给高雄市政府社会局专款专用。台湾正副总统蔡英文、赖清德、行政院长苏贞昌等多名政府官员，也都捐出一个月所得。