专家：下一步将加大对深空探索力度 中国追赶美国将让太空竞争白热化

中国正式迈入空间站长期有人驻留的时代。受访专家预计，航天事业迎来井喷式发展的中国，下一步将加大对深空的探索力度，追赶美国的领先优势，而地缘政治向太空延伸，将让大国间的太空竞争白热化。

神舟十三号载人飞船昨天上午顺利与空间站对接，中国正式迈入空间站长期有人驻留的时代。受访专家预计，航天事业迎来井喷式发展的中国，下一步将加大对深空的探索力度，追赶美国的领先优势，而地缘政治向太空延伸，将让大国间的太空竞争白热化。

神州十三号载人飞船昨天零时23分许发射升空，昨天上午与空间站组合体对接，三名航天员大约10时许，先后进入空间站核心舱，开启长达六个月的太空工作生活。

中国在1992年启动载人航天工程，确立实现载人航天太空理想的“三步走”战略，目前已进入第三步最终阶段，即建造空间站，解决有较大规模的长期有人照料的空间应用问题。

明年实现航天员在轨轮换

按计划，中国将于明年底前完成空间站三舱组合体建造，也将实现航天员乘组在轨轮换。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时指出，由于中国航天员无法进入由美国和俄罗斯主导的国际空间站，中国在空间站建设上取得突破，是打破西方对中国航天技术垄断的重要标志。

中国航天事业近年来飞速发展，跻身世界第一方阵。美国海军战争学院国家安全事务副教授伯班赫（David Burbach）接受美国有线电视新闻网采访时指出，中国从1990年代较低的基础起步，在太空领域各方面的迅速发展都令人惊叹。

他认为，美国仍然拥有世界领先的太空项目，可是“毫无疑问，中国是当今世界第二大太空强国”。

宋忠平在评价目前中国的航天能力时指出，中国在一些技术上已超越俄罗斯，但与“领头羊”美国仍有差距，这包括在深空探测上的经验，以及航天工艺、技术和基础材料、新材料方面中国仍有差距。

针对中国航天事业下一步发展，他判断，中国会不断发展新型航天器，打造更好的天地往返工具，例如能让普通人遨游太空的飞船。

中国载人航天工程办公室副主任林西强前天受访时承认，中国注意到美国商业公司在航天领域的发展，认为这将是未来的一个趋势。

美国一些商业公司近年来涉足航天领域，开发商业化载人飞船。美国太空探索技术公司SpaceX上个月把四个平民送上太空，展开首个平民环绕地球之旅，为人类太空旅行开启新篇章。

中国航天领域未来的另一个重点是深空探测，包括探索月球、火星、太阳等。中国在深空探测上起步晚，但近年来正快速追赶。

中国发射的嫦娥四号，在2019年实现人类探测器首次造访月球背面，嫦娥五号则在去年从月球取回月壤；中国去年也发射火星探测器天问一号。本月14日，中国在太原卫星发射中心，发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，正式进入探日时代。

中国成为航天领域的实力“玩家”，展示勃勃雄心，未来太空领域的大国竞争必将更激烈。

中国多次表示，欢迎其他国家航天员未来进驻中国空间站，但伯班赫并不看好中美未来会在太空领域合作，并认为两国巨大的分歧将阻止科学进步。

他说，美国和中国科学家现在甚至无法交换各自从月球取下的样本，而美国和前苏联在冷战期间都曾有过这种交换。

针对大国太空竞争的风险，伦敦大学伯克贝克学院地球与行星科学系行星体科学与天体生物学教授克劳馥（Ian Crawford）受访时说：“重要的是不要出于民族主义的原因进行太空探索，应该避免太空中的国家竞争。”

他说：“太空探索应该进行国际协调……中国不断增强的能力，将让中国成为这项国际努力的重大贡献者。”