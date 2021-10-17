王毅与伊朗外长通话 支持重启全面协议恢复履约谈判

在伊朗即将就伊核问题与欧盟展开下一轮谈判之际，中国国务委员兼外长王毅与伊朗外长阿卜杜拉希扬通话，对伊朗在核问题上维护国家利益的“正当立场”表示理解，并表明支持重启联合全面行动计划恢复履约谈判。

分析认为，中国在伊朗与欧美下来的谈判中，可能在多边场合发挥调解作用，但不会对伊朗施加太大的压力。

根据中国外交部的新闻稿，王毅前天（15日）在通话中强调：“无论国际和地区局势如何变化，中国都将为推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展做出努力。”

美国与伊朗有关联合全面行动计划（JCPOA）的分歧本月迅速升温。美国是在2018年特朗普执政时期退出JCPOA，伊朗随后也不再遵守JCPOA。美国总统拜登年初上任以来，持续推进重启JCPOA，并启动了有关恢复美伊履约问题的谈判。

但伊朗强硬派莱希今年6月当选总统后，两国的谈判陷入停摆；在历经四个月的展延后，美国、欧盟和以色列都加大施压力度，敦促伊朗重返JCPOA谈判桌。美国国务卿布林肯本月13日警告，美国将考虑“所有选项”以应对伊朗带来的挑战。

伊朗的核心诉求是全面地取消美国的制裁，在骤增的国际压力下，伊朗政府14日与欧盟特使会面，未来两周也将在布鲁塞尔与欧盟展开新一轮谈判，但仍未表明与美国谈判的时间表。

路透社上月引述消息人士报道，美国已通过外交渠道呼吁中国减少购买伊朗原油，以推动伊朗重返JCPOA谈判。

在此背景下，王毅阐明中国愿意继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上与伊朗“相互坚定支持”，并“反对单边霸凌行径”。

中国国家主席习近平8月与莱希通电话时，已表明中国将支持伊朗在JCPOA问题上的合理诉求。王毅重申，中国理解伊朗在伊核问题上维护国家利益的“正当立场”，并支持重启全面协议恢复履约谈判。

伊朗外交部文告则聚焦中伊3月签署的《中伊25年全面合作协议》。阿卜杜拉希扬向王毅强调了中伊落实协议的必要性，文中也引述王毅称，中国已为协议的落实做好准备。

据媒体3月报道，中伊协议内容包括，中国未来25年将对伊朗投资高达4000亿美元（5393亿新元）；中国的巨额投资，普遍被外界视为伊朗应对西方围堵的“经济后盾”。

学者：中国可能会 在多边场合起调解作用

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时分析，伊朗下来将着力通过欧盟说服美国取消现行的制裁措施，中国的支持将是谈判的重要筹码。

在全球目前面对能源短缺危机的背景下，美国能否通过取消对石油和天然气大国伊朗的制裁缓解该问题，受到外界关注。有分析认为，中国会否与美国携手向伊朗施压，将是JCPOA能否复活的关键因素。

李明江认为，中国可能会在多边场合起调解作用，但总体姿态偏向于支持伊朗。因此美伊谈判能否取得成果，最终还得看美国是否主动调整现有政策。