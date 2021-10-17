米歇尔与习近平通话后宣布 欧盟和中国同意举行峰会

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月17日 5:00 AM

欧洲理事会主席米歇尔周五（15日）与中国国家主席习近平进行今年以来首次通话后说，欧盟和中国同意举行欧中峰会。（路透社档案照）
欧洲理事会主席米歇尔周五（15日）与中国国家主席习近平进行今年以来首次通话后说，欧盟和中国同意举行欧中峰会。（路透社档案照）

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欧洲理事会主席米歇尔周五（15日）与中国国家主席习近平进行今年以来首次通话后说，欧盟和中国同意举行欧中峰会。

据路透社报道，米歇尔没有宣布峰会日期，他在推特上写道，“在欧中关系上，尽管存在分歧，对话仍至关重要”“同意举行欧中峰会，加强对话”。

报道引述欧盟官员称，双方在通话中确认了举行下一届欧中峰会的意向，并将探讨晚些时候与欧洲理事会所有成员即欧盟全部27个国家的领导人举行会议。

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