米歇尔与习近平通话后宣布 欧盟和中国同意举行峰会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月17日 5:00 AM 欧洲理事会主席米歇尔周五（15日）与中国国家主席习近平进行今年以来首次通话后说，欧盟和中国同意举行欧中峰会。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 欧洲理事会主席米歇尔周五（15日）与中国国家主席习近平进行今年以来首次通话后说，欧盟和中国同意举行欧中峰会。据路透社报道，米歇尔没有宣布峰会日期，他在推特上写道，“在欧中关系上，尽管存在分歧，对话仍至关重要”“同意举行欧中峰会，加强对话”。报道引述欧盟官员称，双方在通话中确认了举行下一届欧中峰会的意向，并将探讨晚些时候与欧洲理事会所有成员即欧盟全部27个国家的领导人举行会议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中欧关系 习近平 米歇尔 夜游龙门石窟 中国特稿：入选六营商环境创新试点城市之一 山城优化迎商推动双循环