中国央行指恒大问题是个别现象 其金融风险外溢性“可控”

中国央行打破了官方在房地产巨头恒大债务危机的沉默，指恒大集团问题是个别现象，其金融风险外溢性“可控”。

据路透社报道，中国人民银行金融市场司司长邹澜前天在第三季度金融数据统计发布会上发表上述言论。

根据央行事后在官网发布的新闻稿，邹澜在发布会上回应有关恒大债务危机的问题时说，恒大集团总负债中，金融负债不到三分之一，债权人也比较分散，单个金融机构风险敞口不大，总体上看，其风险对金融行业的外溢性可控。