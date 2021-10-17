中国政情 中国央行指恒大问题是个别现象 其金融风险外溢性“可控” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月17日 5:00 AM 目前恒大债务高达3000亿美元。对此邹澜表示，在海外发行债券的房地产公司应积极履行债务偿还义务。（彭博社档案照） 字体大小: 小 中 大 中国央行打破了官方在房地产巨头恒大债务危机的沉默，指恒大集团问题是个别现象，其金融风险外溢性“可控”。据路透社报道，中国人民银行金融市场司司长邹澜前天在第三季度金融数据统计发布会上发表上述言论。根据央行事后在官网发布的新闻稿，邹澜在发布会上回应有关恒大债务危机的问题时说，恒大集团总负债中，金融负债不到三分之一，债权人也比较分散，单个金融机构风险敞口不大，总体上看，其风险对金融行业的外溢性可控。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大 债务危机 中国央行 邹澜 金融风险 可控 夜游龙门石窟 中国特稿：入选六营商环境创新试点城市之一 山城优化迎商推动双循环