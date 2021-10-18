“是长远目标不可能一蹴而就” 习近平为共同富裕定调及设边界

中共总书记、国家主席习近平在8月17日的中央财经委员会会议上说，共同富裕是一个长远目标，不可能一蹴而就，不是所有人都同时富裕，也不是所有地区同时达到一个富裕水准，不同地区富裕程度还会存在一定差异，不可能齐头并进。

中共中央机关刊物《求是》杂志近日发表中共总书记、国家主席习近平的一份会议讲话，显示他今年8月中提出中国本世纪中叶将基本实现全民共同富裕的目标，同时也提醒政府不能搞过头的保障，要求坚决防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱，为共同富裕目标定调并设定边界。

受访学者说，这篇讲话再次释放官方发动资源再分配并非简单的“劫富济贫”的信号，也显示对共同富裕可能吊高民众胃口的警惕。

《求是》上周五（10月15日）发表习近平8月17日在中央财经委员会会议上的部分讲话。

习近平在这篇题为“扎实推动共同富裕”的讲话中说，共同富裕是一个长远目标，不可能一蹴而就，不是所有人都同时富裕，也不是所有地区同时达到一个富裕水准，不同地区富裕程度还会存在一定差异，不可能齐头并进。

习近平并提出时间表，分三阶段促进共同富裕：到“十四五”末（即2025年），居民收入和实际消费水平差距逐步缩小；到2035年，基本公共服务实现均等化；到本世纪中叶，全民共同富裕基本实现，居民收入和实际消费水平差距缩小到合理区间。

学者：基本精神仍贯彻改革开放以来思路

习近平定调说，共同富裕不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义，既要鼓励勤劳创新致富，也要防止社会阶层固化，畅通向上流动通道，避免“内卷”（过度竞争下的社会内耗）、“躺平”（无欲无求的社会处事态度），回应中国网络今年5月掀起关于“内卷”与“躺平”的舆论争议。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时说，习近平的讲话全面系统地阐述共同富裕的内容，表明共同富裕并非劫富济贫，还明确提出反对平均主义、同等富裕，“基本精神还是贯彻过去改革开放以来，包括邓小平提出的（主张），思路还是没有变”。

习近平在讲话中也警惕，政府不能什么都包，即使将来财力更雄厚，也不能提过高的目标，搞过头的保障；“不要好高骛远，吊高胃口，作兑现不了的承诺”。

中国过去几年展开扶贫期间，一度养出部分贫困户的惰性和依赖性，也造成基层干部疲惫不堪。

唐任伍解读，习近平提醒要警惕防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱，显示官方已从扶贫中吸取经验，反复强调鼓励民众通过勤劳致富，避免误以为中国将转向奉行西方福利主义。“从摇篮到坟墓，都要政府大包大揽，这是最要忌讳的。中国就算到本世纪中叶以后，都没有这个能力对一个人大包大揽。”

习近平也对民营经济以及中小企业信心喊话，强调要促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。

他表示，中小企业主和个体工商户是创业致富的重要群体，要改善营商环境，减轻税费负担，提供更多市场化的金融服务，帮助他们稳定经营、持续增收。

中国官方数月来陡然加大对教育、游戏等行业的整顿，并喊出共同富裕目标，让民企乃至全球投资者陷入不安，导致中国股市一度蒸发1.5万亿美元（约2.02万亿新元）。

习近平也要求积极稳妥推进房地产税立法和改革，明显是要进一步遏制炒房行为，为近期债务风险不断升高的中国房地产市场降温。

唐任伍指出，习近平的讲话化解外界对共同富裕的疑虑和担忧，坚持市场在资源配置上充分发挥决定性的作用，“还是鼓励先富起来的人带动后富，根本不是平均主义，更不是杀富济贫，给企业家也吃了一颗定心丸。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）