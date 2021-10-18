神舟十三号若遇紧急情况 十四号最快8.5天可赶到救援

（北京综合讯）中国成功发射神舟十三号载人飞船的同时，神舟十四号飞船已进入应急发射状态。若神舟十三号遇到紧急情况，神舟十四号最快可在8.5天赶往展开太空救援。

综合新华社和《科技日报》报道，神舟飞船为多船批次投产，两船同时出厂，同时在发射场完成总装、测试等工作。神舟十四号作为地面待命救援飞船，完成推进剂加注前准备，在厂房就位，随时可启动后续发射工作程序。

一旦在轨发生需要救援的情况，在火箭配合下随时可启动救援程序，短时间内即可发射入轨，将航天员接回地面。

据介绍，这是中国航天科技集团五院抓总的研制团队，开创的“天地结合”应急救援模式，共有两艘飞船进场，后一艘是前一艘的“生命救援之舟”。

在8.5天应急救援发射流程中，包括48个小时的人员集结和准备时间。预备作为应急救援队的人员有几百人，被列在火箭调度系统专门制定的名单中。根据方案，两个小时内，调度人员要到岗组建试验队，一个小时要通知到全员。

与此同时，调度人员还须要将备份产品、试验设备、办公用品、防护用品等物资组织到位，并协调发射场提前开始准备工作。也就是说，从接到指令起48个小时里，调度系统将做到让全体试验队员穿上工作服，投入发射场工作。

这个过程中，火箭团队以30分钟为一个计数周期，每两个小时为一个工作阶段。不仅如此，每一项工作步骤都细化到工作时间、累计工作时间、所需岗位及人数、人员所属中队、定位厂房，安排得非常精细。

其中，“累计工作时间”会统计每名人员的持续工作时长；当达到预设的最大值后，应急人员必须更换，避免打“疲劳仗”。

中国在上周末凌晨发射神舟十三号载人飞船，三名航天员前往中国的空间站，将在太空生活工作六个月。

中国载人航天工程办公室官网昨日发布消息，三名航天员进驻空间站后，昨日成功开启货物舱舱门，并顺利进入天舟三号货运飞船，接下来将开启天舟二号货运飞船货物舱舱门，然后开展货物转运等工作。