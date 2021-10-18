台海局势 美军方：解放军即将具备武统台湾能力 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 美国海军上周末发布新的战略指南，首次指出中国海军实力甚至已经可以和美国旗鼓相当。图为中国海军第一艘055型万吨级导弹驱逐舰南昌号，上周五首次在俄罗斯彼得大帝湾附近海域参加中俄“海上联合—2021”军事演习。（新华社） 字体大小: 小 中 大 美国和台湾军方近期接连发出警告，指出台海两岸军力平衡正加速向中国大陆一方倾斜，解放军即将具备全面武力统一台湾的能力。但分析人士指出，贸然开战所带来的各类巨大代价，仍令中共领导层顾虑重重，不敢轻举妄动。据美国之音昨天报道，美国海军上周末发布新的战略指南，首次指出中国海军实力甚至已经可以和美国旗鼓相当。美国海军部长托罗（Carlos Del Toro）上星期在海军学院发表讲话时，进一步指出中国海军能力“在某些领域甚至超过我们”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台海两岸军力平衡 解放军 中美军力较量 台海战争 中国制动车运抵万象站 中老铁路将于12月通车 南京代市长夏心旻承诺 推动新宁合作迈向更高水平