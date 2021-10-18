美军方：解放军即将具备武统台湾能力

美国和台湾军方近期接连发出警告，指出台海两岸军力平衡正加速向中国大陆一方倾斜，解放军即将具备全面武力统一台湾的能力。但分析人士指出，贸然开战所带来的各类巨大代价，仍令中共领导层顾虑重重，不敢轻举妄动。

据美国之音昨天报道，美国海军上周末发布新的战略指南，首次指出中国海军实力甚至已经可以和美国旗鼓相当。美国海军部长托罗（Carlos Del Toro）上星期在海军学院发表讲话时，进一步指出中国海军能力“在某些领域甚至超过我们”。