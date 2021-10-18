被曝学生时期曾为国民党“线民” 台中立委黄国书退出民进党

民进党籍台中市立法委员黄国书前天被媒体曝出，曾担任国民党政府的“职业学生”。他昨天表示坦然面对过去，承担政治责任，宣布退出民进党，也不再寻求连任。

《自由时报》前天报道，台湾行政院促进转型正义委员会开放让民众申请调阅资料后，新潮流系一名中部大老今年初查阅自己过去被监控的记录时，发现多项线索由黄国书提供；进而发现黄不只是在学生时代当过告密者，毕业后加入民进党期间，都还在担任国民党政权情治系统的“线民”。