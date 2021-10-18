台海局势 被曝学生时期曾为国民党“线民” 台中立委黄国书退出民进党 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 民进党立委黄国书昨天坦承曾在学生时代，被迫担任国民党政府情治机构的线民。（互联网） 字体大小: 小 中 大 民进党籍台中市立法委员黄国书前天被媒体曝出，曾担任国民党政府的“职业学生”。他昨天表示坦然面对过去，承担政治责任，宣布退出民进党，也不再寻求连任。《自由时报》前天报道，台湾行政院促进转型正义委员会开放让民众申请调阅资料后，新潮流系一名中部大老今年初查阅自己过去被监控的记录时，发现多项线索由黄国书提供；进而发现黄不只是在学生时代当过告密者，毕业后加入民进党期间，都还在担任国民党政权情治系统的“线民”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾戒严时期 情治机构 职业学生 黄国书 中国制动车运抵万象站 中老铁路将于12月通车 南京代市长夏心旻承诺 推动新宁合作迈向更高水平