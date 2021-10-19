推出第三份“历史决议” 六中全会将审议中共百年成就与经验

中共下个月召开的十九届六中全会将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这将是中共继1945年和1981年之后第三个以中共中央名义审议通过的关于历史问题的决议。

中共将在下个月8日至11日召开第十九届中央委员会第六次全体会议（十九届六中全会）。会议将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这将是中共历史上第三个以中共中央名义审议通过的关于历史问题的决议。

北京有关人士指出，中共中央分别在1945年和1981年通过关于若干历史问题的决议，主要是解决党内一些有争议的重大历史问题，以统一全党思想，为新的目标奋斗。而目前中共并无亟待解决的重大历史问题，因此新决议将着重阐述中共百年取得的成就，特别是中共十八大后取得的成就，总结历史经验，进一步明确中共在习近平新时代面临的历史任务和前进方向。

这名人士预计，新决议也将涉及中共历史上的错误和教训，比如文化大革命。但决议不大可能重新评价文革，而会维护1981年历史决议对文革的定性，即文革是一场“内乱”，以免在党内外引起不要的争论和分歧。整体上看，对于中共在历史上的失误和教训，决议可能采取“宜粗不宜细”的原则，简要带过。

据新华社报道，中共政治局昨天召开会议，研究全面总结中共百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共总书记习近平主持会议。会议决定，中共十九届六中全会于11月8日至11日在北京召开。

决议稿在党内外征求意见 发扬民主集思广益

报道称，中共政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会审议。

中共政治局会议认为，这次征求意见发扬民主、集思广益，广泛听取了党内外各方面意见和建议。习近平主持召开党外人士座谈会，当面听取党外人士的意见。各地区各部门各方面和中共十九大代表对决议稿给予充分肯定，决议稿吸收了各地区各部门各方面意见和建议。

会议强调，以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛为主要代表的中国共产党人，推动革命、建设、改革取得了重大成就、积累了宝贵经验。中共十八大以来，以习近平为核心的党中央取得新的重大成就、积累了新的宝贵经验，彰显了中国特色社会主义的强大生机活力，党心军心民心空前凝聚振奋，中国国际地位日益巩固，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量。

1945年4月，中共六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》。决议对1921年中共建党以来历次路线斗争进行了总结，号召全党团结在以毛泽东为首的中共中央周围。决议通过后不久，中共召开七大，确立了毛泽东思想在全党的指导地位。

1981年6月，中共十一届六中全会通过《关于建国以来若干历史问题的决议》。决议对1949年中共建国后一系列重大历史问题进行了分析和总结，其中最重要的是对文革和毛泽东做出评价。决议彻底否定了文革，将毛泽东晚年错误与毛泽东思想分开，维护毛泽东思想在中共的指导地位。这一决议至今仍是中共评价其建国后前30年历史的权威依据。

有关人士预计，1981年至今又过去了40年，中共十九届六中全会通过的新决议，不仅将成为官方学者研究中共过去40年历史的新依据，也将成为官方对中共党员以及广大学生进行思想政治教育的新教材。